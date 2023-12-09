ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع انخفاض معدل البطالة - جريدة البورصة

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عزز مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية المكاسب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية أظهرت مرونة سوق العمل، ما يزيد من التحديات أمام صناع السياسات في الولايات المتحدة.
وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- ارتفاعًا بنسبة 0.45% عند 104 نقاط، في تمام الساعة 05:01 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامست في وقت سابق 104.26 نقطة.
وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.710% بزيادة أكثر من 12 نقطة أساس، كما ارتفع العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.246%.
وأظهرت أداة“فيد واتش” تحول ترجيح المستثمرين ليكون أول خفض لأسعار الفائدة في شهر مايو بدلًا من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2024.
يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9%، بينما زادت الأجور بنسبة 0.4% خلال الشهر أو ما يعادل ارتفاعها 4.0% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563877
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