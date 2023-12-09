780 سائحًا على متن 28 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حلقت في سماء محافظة الأقصر 28 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها 780 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر.

وأوضح أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر، أن الإقبال على رحلات البالون بقوة عقب تحسن الطقس، ويتوافد وفود الزائرين ويعشقون تلك الرحلات باعتبار رحلات التنزه من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية وأيضاً طقس الأقصر المعتدل المشمس وآثار الأقصر الشامخة.

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واتخذت المحافظة، إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

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