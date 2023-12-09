تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وصلت إلى ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 7 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها 40 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان، اليوم الجمعة – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفًا و830 طنًا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفًا و14 طنًا، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 127 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4218 حاوية مكافئة.

موضوعات244 سفينة بالسخنة والأدبية الربع الأول بالعام المالي 2023/2024 تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ دمياط

وأضاف المركز، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 127 ألفًا و264 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 344 ألفًا و952 طنًا.

وأشار إلى أن الميناء غادرته 4 قطارات بحمولة إجمالية 5 آلاف و289 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، وغادر قطاران بعد أن تم تفريغ 25 حاوية“40 قدما” و50 حاوية“20 قدما”، قادمين من الإسكندرية والعين السخنة، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و897 شاحنة.

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