تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصلت إلى ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 7 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها 40 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان، اليوم الجمعة – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفًا و830 طنًا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفًا و14 طنًا، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 127 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4218 حاوية مكافئة.
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وأضاف المركز، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 127 ألفًا و264 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 344 ألفًا و952 طنًا.
وأشار إلى أن الميناء غادرته 4 قطارات بحمولة إجمالية 5 آلاف و289 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، وغادر قطاران بعد أن تم تفريغ 25 حاوية“40 قدما” و50 حاوية“20 قدما”، قادمين من الإسكندرية والعين السخنة، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و897 شاحنة.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563875
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