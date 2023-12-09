تباين الأسهم الأمريكية في المستهل مع تقييم تقرير الوظائف - جريدة البورصة

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات آخر جلسات الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات، في ظل تقييم المستثمرين بيانات أظهرت مرونة سوق العمل رغم تشديد السياسة النقدية.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.1% أو 39 نقطة عند 36157 نقطة.
وفي حين استقرت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” عند 4586 نقطة، انخفض مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.1% بما يعادل نحو 12 نقطة عند 14327 نقطة.
وتحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو القادم (بنسبة 49.3%) بدلًا من التوقعات السابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو ما يفوق التوقعات التي رجحت زيادة 190 ألفًا، وانخفض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوى في عامين تقريبًا عند 3.9% في أكتوبر.
وتترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لثقة المستهلك خلال شهر ديسمبر والصادر من جامعة ميتشجان، للتعرف أكثر عن توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد والتضخم.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563874
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