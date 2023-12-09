تباين الأسهم الأمريكية في المستهل مع تقييم تقرير الوظائف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات آخر جلسات الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات، في ظل تقييم المستثمرين بيانات أظهرت مرونة سوق العمل رغم تشديد السياسة النقدية.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.1% أو 39 نقطة عند 36157 نقطة.

وفي حين استقرت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” عند 4586 نقطة، انخفض مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.1% بما يعادل نحو 12 نقطة عند 14327 نقطة.

وتحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو القادم (بنسبة 49.3%) بدلًا من التوقعات السابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو ما يفوق التوقعات التي رجحت زيادة 190 ألفًا، وانخفض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوى في عامين تقريبًا عند 3.9% في أكتوبر.

وتترقب الأسواق صدور القراءة الأولية لثقة المستهلك خلال شهر ديسمبر والصادر من جامعة ميتشجان، للتعرف أكثر عن توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد والتضخم.

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