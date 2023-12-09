مؤسسة التمويل الدولية: استثماراتنا في مجال المناخ بلغت نحو 43.7 مليار دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية هالة الشيخ روحو أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية، وبلغت استثماراتنا نحو 43.7 مليار دولار في العمل المناخي.
وقالت روحو:“إن التغير المناخي يمس كل قطاعات الاقتصاد، لذلك مؤسسة التمويل الدولية تستثمر سنويا تقريبا نحو 43.7 مليار دولار؛ منها 7.5 مليار في الجهة التي نعمل عليها والتي منها الشرق الأوسط وجهات أخرى”.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الرابع مع إغلاق قياسي لمؤشر داكس تباين الأسهم الأمريكية في المستهل مع تقييم تقرير الوظائف كوب 28: كيري يبحث نجاحات“شراكة قادة المناخ والغابات”
وأضافت أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول اليوم هي مشكلة ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع الدين العام والذي يكون بالعملة الصعبة ولكن المشروعات تكون دخولها بالعملة المحلية، لذلك فالقطاع الخاص يعد حلاً لتخفيف العبء على القطاع العام في مشروعات المناخ.
وأكدت أنه من المهم في الفترة ذات المستويات العالية لأسعار الفائدة إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية سهلة في المجال المناخي من أجل تشجيع القطاع الخاص.
وتابعت:“نهدف إلى توسيع تمويلاتنا في القطاع المناخي في السنوات المقبلة”، مشيرًا إلى ضرورة المراوحة في اختيار المشروعات بين الاستدامة والتكلفة وعدد فرص العمل.
MENAFN09122023000202011048ID1107563873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.