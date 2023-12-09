مؤسسة التمويل الدولية: استثماراتنا في مجال المناخ بلغت نحو 43.7 مليار دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية هالة الشيخ روحو أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية، وبلغت استثماراتنا نحو 43.7 مليار دولار في العمل المناخي.

وقالت روحو:“إن التغير المناخي يمس كل قطاعات الاقتصاد، لذلك مؤسسة التمويل الدولية تستثمر سنويا تقريبا نحو 43.7 مليار دولار؛ منها 7.5 مليار في الجهة التي نعمل عليها والتي منها الشرق الأوسط وجهات أخرى”.

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وأضافت أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول اليوم هي مشكلة ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع الدين العام والذي يكون بالعملة الصعبة ولكن المشروعات تكون دخولها بالعملة المحلية، لذلك فالقطاع الخاص يعد حلاً لتخفيف العبء على القطاع العام في مشروعات المناخ.

وأكدت أنه من المهم في الفترة ذات المستويات العالية لأسعار الفائدة إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية سهلة في المجال المناخي من أجل تشجيع القطاع الخاص.

وتابعت:“نهدف إلى توسيع تمويلاتنا في القطاع المناخي في السنوات المقبلة”، مشيرًا إلى ضرورة المراوحة في اختيار المشروعات بين الاستدامة والتكلفة وعدد فرص العمل.