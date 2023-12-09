244 سفينة بالسخنة والأدبية الربع الأول بالعام المالي 2023/2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت موانئ المنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطور ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024.

وسجلت حركة التداول فى ميناءي السخنة والأدبية استقبال 244 سفينة خلال الربع الأول، الذي شهد تطورًا ملحوظًا ومعدل نمو على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

موضوعاتتداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ دمياط

وقد أوضح البيان أن وسجل ميناء السخنة حركة تداول بإجمالي 138 سفينة، بإجمالي حمولة تصل 5 ملايين طن.

واستقبل الميناء 99 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 2.25 مليون طن، و16 سفينة صب جاف بحمولة 1.7 مليون طن، و22 سفينة صب سائل بحمولة حوالي 1 مليون طن وسفينة واحدة بضائع عامة غير محواة بواقع 105 طن.

وحقق ميناء السخنة بهذه المؤشرات معدلات نمو في استقبال السفن بلغت 27,78% ومعدل نمو للبضائع وصل إلى 18,23%.

واستقبل ميناء الأدبية إجمالي حمولة 1.4 مليون طن خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2023، بإجمالي 106 سفينة ومعدل نمو بلغ 2,91% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بواقع 50 سفينة بضائع عامة، و13 سفينة صب جاف، و29 سفينة صب سائل، و12 سفينة حاويات و2 سفينة حيوانات حية.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية حققت نقلة نوعية في مختلف الموانئ التابعة لها من خلال أعمال التطوير التي أسهمت بشكل كبير في تشجيع كبرى الشركات في مجال النقل البحري للتعاون مع موانئ المنطقة.

وتستهدف أعمال التطوير في ميناء السخنة، إضافة 18 كم جديدة ليصبح إجمالي الأرصفة 23 كم بعد انتهاء جميع أعمال التطوير، التي تسمح بوجود رصيف متعدد الأغراض ومحطة للصب السائل ومحطة للصب الجاف، فضلًا عن تعميق الغاطس ليصل إلى 18 مترًا بدلًا من 17 مترًا، كما سيتم تشغيل أحدث وأكبر محطة حاويات بميناء السخنة بواسطة أحد أهم مشغلي محطات الحاويات على مستوى العالم، أما ميناء الأدبية فهو ميناء متخصص لأنشطة الصب الجاف والسائل ويخضع لأعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية التي يضمها وعددها 9 أرصفة بحرية.