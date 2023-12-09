الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الرابع مع إغلاق قياسي لمؤشر داكس - جريدة البورصة

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تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي عند أدنى مستوى له منذ عامين ونصف.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.75% إلى 472.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام الجاري، ليرتفع خلال الأسبوع بنسبة 1.3%، وتمتد سلسلة مكاسب المؤشر للأسبوع الرابع على التوالي.
وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.55% عند 7554 نقطة، وصعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 1.3% عند 7526 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.8% عند 16759 نقطة، ليحقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2021، عندما بلغ 2.4%، ومقارنة بالشهر السابق عند 3.8%.
وأظهر الاستطلاع ربع السنوي الصادر عن بنك إنجلترا، أن متوسط التوقعات لمعدل التضخم خلال العام المقبل هو 3.3%، بانخفاض عن 3.6% في أغسطس، فيما توقع 44% من المشاركين ارتفاع أسعار الفائدة خلال الـ 12 شهرًا القادمة، بانخفاض من 63%.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563871
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