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الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب للأسبوع الرابع مع إغلاق قياسي لمؤشر داكس - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي عند أدنى مستوى له منذ عامين ونصف.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.75% إلى 472.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام الجاري، ليرتفع خلال الأسبوع بنسبة 1.3%، وتمتد سلسلة مكاسب المؤشر للأسبوع الرابع على التوالي.

وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.55% عند 7554 نقطة، وصعد مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 1.3% عند 7526 نقطة، فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.8% عند 16759 نقطة، ليحقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2021، عندما بلغ 2.4%، ومقارنة بالشهر السابق عند 3.8%.

وأظهر الاستطلاع ربع السنوي الصادر عن بنك إنجلترا، أن متوسط التوقعات لمعدل التضخم خلال العام المقبل هو 3.3%، بانخفاض عن 3.6% في أغسطس، فيما توقع 44% من المشاركين ارتفاع أسعار الفائدة خلال الـ 12 شهرًا القادمة، بانخفاض من 63%.

المصدر:

MENAFN09122023000202011048ID1107563871

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