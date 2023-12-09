وزارة الطاقة الأمريكية تطلب شراء 3 ملايين برميل لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي - جريدة البورصة

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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة، طلب شراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط تسليم مارس 2024 لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، مع استمرارها في خطتها لإعادة ملء مخزون الطوارئ.
وأوضح مكتب الاحتياطي النفطي، أن هذا يأتي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة المتمثلة في تقديم عروض تهدف إلى شراء النفط عند سعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل، وهو أدنى من متوسط 95 دولاراً للبرميل الذي باعت به الخام في عام 2022.
وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي، اشترت وزارة الطاقة بالفعل ما يقرب من 9 ملايين برميل لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمتوسط يبلغ حوالي 75 دولارًا للبرميل.
وأوضح البيان، أن التحليل الذي أجرته وزارة الخزانة يشير إلى أن مبيعات الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في العام الماضي، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى خفض أسعار البنزين بما يصل إلى 40 سنتًا للغالون الواحد.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563870
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