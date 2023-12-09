الولايات المتحدة وتايوان تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رحبت الولايات المتحدة وتايوان بالحوار الرابع لشراكة الرخاء الاقتصادي بين الجانبين، بوصفه فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن وكيل وزارة النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة الأمريكية خوسيه فرنانديز، ترأس الحوار الذي تضمن تبادلات حول الاستجابة لعمليات الإكراه الاقتصادي ومرونة سلسلة التوريد والاستثمار ومعالجة الحواجز المتعلقة بالضرائب لزيادة الاستثمار بين الولايات المتحدة وتايوان.

موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

وركزت المناقشات على تسليط الضوء على التقدم المحرز خلال العام الماضي، وتحديد مجالات جديدة للتعاون وتبادل المعلومات والتفاهم المتبادل.

المصدر: