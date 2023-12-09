الولايات المتحدة وتايوان تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رحبت الولايات المتحدة وتايوان بالحوار الرابع لشراكة الرخاء الاقتصادي بين الجانبين، بوصفه فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن وكيل وزارة النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة الأمريكية خوسيه فرنانديز، ترأس الحوار الذي تضمن تبادلات حول الاستجابة لعمليات الإكراه الاقتصادي ومرونة سلسلة التوريد والاستثمار ومعالجة الحواجز المتعلقة بالضرائب لزيادة الاستثمار بين الولايات المتحدة وتايوان.
موضوعات متعلقة
الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي
وركزت المناقشات على تسليط الضوء على التقدم المحرز خلال العام الماضي، وتحديد مجالات جديدة للتعاون وتبادل المعلومات والتفاهم المتبادل.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.