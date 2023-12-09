تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الزراعة التونسي عبد المنعم بلعاتي مع نظيره بالمملكة العربية السعوديّة عبد الرحمان الفضلي، سبل التعاون المشترك فى المجال الزراعى وتوفير كل الظروف الملائمة لتعزيزه.

وذكرت وزارة الزراعة التونسية – فى بيان لها اليوم – أن اللقاء جاء على هامش الاجتماع الثالث لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور المنعقد بالرياض، وتناول اللقاء التّحدّيات التّي يواجهها القطاع الزراعى في ظلّ تداعيات التّغيّرات المناخية وانحباس الأمطار، مبرزا أنّ من أولويات الوزارة العمل على توفير مياه الشرب في ظل الشح المائي وذلك من خلال تركيز محطات تحلية مياه البحر.

موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعات التضخم لأدنى مستوى منذ 2021

وبالنسبة لمياه الري، أكّد أنّ الوزارة تعمل على تكثيف استعمالات المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وذلك عبر إرساء البنية التحتية اللازمة لنقلها من مناطق العمران الكبرى إلى مناطق الإنتاج.

من جانبه، أعرب وزير البيئة والمياه والزّراعة السّعودي عن استعداد بلاده لإنجاز مشاريع تعاون في المجال.

وقد اتّفق الطرفان على تكوين فريق عمل مشترك تعهد له مهمة إعداد برنامج تنفيذي للتعاون الثنائي في قطاع المياه.

المصدر: