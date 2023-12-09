تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الزراعة التونسي عبد المنعم بلعاتي مع نظيره بالمملكة العربية السعوديّة عبد الرحمان الفضلي، سبل التعاون المشترك فى المجال الزراعى وتوفير كل الظروف الملائمة لتعزيزه.
وذكرت وزارة الزراعة التونسية – فى بيان لها اليوم – أن اللقاء جاء على هامش الاجتماع الثالث لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور المنعقد بالرياض، وتناول اللقاء التّحدّيات التّي يواجهها القطاع الزراعى في ظلّ تداعيات التّغيّرات المناخية وانحباس الأمطار، مبرزا أنّ من أولويات الوزارة العمل على توفير مياه الشرب في ظل الشح المائي وذلك من خلال تركيز محطات تحلية مياه البحر.
موضوعات متعلقة
الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعات التضخم لأدنى مستوى منذ 2021
وبالنسبة لمياه الري، أكّد أنّ الوزارة تعمل على تكثيف استعمالات المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وذلك عبر إرساء البنية التحتية اللازمة لنقلها من مناطق العمران الكبرى إلى مناطق الإنتاج.
من جانبه، أعرب وزير البيئة والمياه والزّراعة السّعودي عن استعداد بلاده لإنجاز مشاريع تعاون في المجال.
وقد اتّفق الطرفان على تكوين فريق عمل مشترك تعهد له مهمة إعداد برنامج تنفيذي للتعاون الثنائي في قطاع المياه.
المصدر:
MENAFN09122023000202011048ID1107563867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.