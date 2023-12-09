((درايف)) تستهدف إضافة 10 فروع جديدة خلال العام المقبل

تستهدف شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، التابعة لشركة جى بى كوربوريشن، زيادة عدد فروعها بين 5 و10 فروع العام المقبل، على أن تركز التوسعات فى مناطق الدلتا والصعيد، بالإضافة إلى بعض المناطق الجديدة فى القاهرة.

قال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف، إن الشركة ستعمل على إتمام شريحة جديدة من الإصدار الرابع لسندات التوريق خلال عام 2024، الذى أعلنت أمس الثلاثاء عن إتمام الشريحة الأولى منه بقيمة 1.4 مليار جنيه، بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 و36 و59 شهراً، وتجاوزت تغطية الاكتتاب 1.7 مرة.

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وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف الجدارة الائتمانية AA+ وAA وA، من شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، وتقدر الشريحة الأولى بقيمة 497.5 مليون جنيه.

ذكر أن الشركة تستهدف استخدام السيولة فى زيادة استثماراتها، وإعادة تمويل جزء من مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية، وإنشاء حدود ائتمانية جديدة مع البنوك المقرضة.

أكد أن الإصدارات الجديدة ستعزز الوضع المالى للشركة، وستمكنها من خدمة العملاء بشكل أفضل من خلال توفير حلول مالية أكثر مرونة وابتكاراً.

وقامت شركة كابيتال للتوريق، بعملية الإصدار، ولعب البنك التجارى الدولى دور المستشار المالى والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام البنك العربى الأفريقى، والأهلى المتحد، بدور ضامن تغطية الاكتتاب، بجانب اختصاص الأول بمتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، وتولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماه مهمة المستشار القانونى، ومؤسسة ((كيه بى إم جى)) مراقباً للحسابات.