((درايف)) تستهدف إضافة 10 فروع جديدة خلال العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((أسامة)): الشريحة الثانية من برنامج التوريق خلال 2024
تستهدف شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، التابعة لشركة جى بى كوربوريشن، زيادة عدد فروعها بين 5 و10 فروع العام المقبل، على أن تركز التوسعات فى مناطق الدلتا والصعيد، بالإضافة إلى بعض المناطق الجديدة فى القاهرة.
قال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف، إن الشركة ستعمل على إتمام شريحة جديدة من الإصدار الرابع لسندات التوريق خلال عام 2024، الذى أعلنت أمس الثلاثاء عن إتمام الشريحة الأولى منه بقيمة 1.4 مليار جنيه، بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 و36 و59 شهراً، وتجاوزت تغطية الاكتتاب 1.7 مرة.
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وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف الجدارة الائتمانية AA+ وAA وA، من شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، وتقدر الشريحة الأولى بقيمة 497.5 مليون جنيه.
ذكر أن الشركة تستهدف استخدام السيولة فى زيادة استثماراتها، وإعادة تمويل جزء من مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية، وإنشاء حدود ائتمانية جديدة مع البنوك المقرضة.
أكد أن الإصدارات الجديدة ستعزز الوضع المالى للشركة، وستمكنها من خدمة العملاء بشكل أفضل من خلال توفير حلول مالية أكثر مرونة وابتكاراً.
وقامت شركة كابيتال للتوريق، بعملية الإصدار، ولعب البنك التجارى الدولى دور المستشار المالى والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام البنك العربى الأفريقى، والأهلى المتحد، بدور ضامن تغطية الاكتتاب، بجانب اختصاص الأول بمتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، وتولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماه مهمة المستشار القانونى، ومؤسسة ((كيه بى إم جى)) مراقباً للحسابات.
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