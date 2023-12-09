((الصناعات التكاملية)) تفاوض 5 بنوك لتمويل شراء قصب الموسم المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة تجرى مفاوضات فى الوقت الحالى مع 5 بنوك منها“الأهلى” و”مصر” و“التجارى الدولى” و”أبوظبى الإسلامى”، لتمويل شراء 6.2 مليون طن قصب تم التعاقد عليها مع المزارعين بقيمة 9.3 مليار جنيه.
أشار إلى أنه يتم الاتفاق مع البنوك لتوفير سيولة لسداد مستحقات المزارعين لحين توفير وزارة المالية للمخصصات المالية خلال الفترة المقبلة.
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أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى أغسطس الماضى، عن زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم 2024 إلى 1500 جنيه للطن، بزيادة 400 جنيه عن الموسم السابق.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد أيضًا على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل.
ذكر أن الشركة ستقوم أيضًا بتصنيع سكر البنجر خلال الموسم المقبل لصالح كل من شركة القناة للسكر ومشروع مستقبل وطن، حيث تم التعاقد على إنتاج 600 ألف طن بنجر تنتج نحو 85 ألف طن من السكر.
أوضح ان إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين.
وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن، تم زراعتهم عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.
أضاف أن وزارة التموين توفر السكر فى الوقت الحالى بسعر 27 جنيها للكيلو فى المنافذ التابعة لها، بينما يباع باقى إنتاج الشركة لصالح البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه، مطالبًا بزيادة سعر الكيلو ليصل على الأقل لـ20 جنيه، واصفًا ذلك بالسعر العادل.
تابع أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى العرض المقدم من شركة إيطالية لإنشاء مصنع لاستخلاص الإيثانول من الباجاس“مخلفات القصب” ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية له نحو 3 مليارات جنيه، على أن يتم البت فى العرض قبل نهاية العام الحالى.
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