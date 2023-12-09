((الصناعات التكاملية)) تفاوض 5 بنوك لتمويل شراء قصب الموسم المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة تجرى مفاوضات فى الوقت الحالى مع 5 بنوك منها“الأهلى” و”مصر” و“التجارى الدولى” و”أبوظبى الإسلامى”، لتمويل شراء 6.2 مليون طن قصب تم التعاقد عليها مع المزارعين بقيمة 9.3 مليار جنيه.

أشار إلى أنه يتم الاتفاق مع البنوك لتوفير سيولة لسداد مستحقات المزارعين لحين توفير وزارة المالية للمخصصات المالية خلال الفترة المقبلة.

موضوعاتوزير الزراعة: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلًا بما يعادل 3.7 مليار جنيه “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي “التصديري للصناعات الكيماوية” يستهدف زيادة صادرات القطاع 20% بـ2024

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى أغسطس الماضى، عن زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم 2024 إلى 1500 جنيه للطن، بزيادة 400 جنيه عن الموسم السابق.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد أيضًا على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل.

ذكر أن الشركة ستقوم أيضًا بتصنيع سكر البنجر خلال الموسم المقبل لصالح كل من شركة القناة للسكر ومشروع مستقبل وطن، حيث تم التعاقد على إنتاج 600 ألف طن بنجر تنتج نحو 85 ألف طن من السكر.

أوضح ان إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين.

وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن، تم زراعتهم عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.

أضاف أن وزارة التموين توفر السكر فى الوقت الحالى بسعر 27 جنيها للكيلو فى المنافذ التابعة لها، بينما يباع باقى إنتاج الشركة لصالح البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه، مطالبًا بزيادة سعر الكيلو ليصل على الأقل لـ20 جنيه، واصفًا ذلك بالسعر العادل.

تابع أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى العرض المقدم من شركة إيطالية لإنشاء مصنع لاستخلاص الإيثانول من الباجاس“مخلفات القصب” ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية له نحو 3 مليارات جنيه، على أن يتم البت فى العرض قبل نهاية العام الحالى.



