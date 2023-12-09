((الدولار)) يحول دفة شركات التشطيب إلى ((الأدوات الصحية)) المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) حولت نقص السيولة الدولارية فى البنوك دفة بعضًا من شركات التشطيب التى تعتمد على الأدوات الصحية المستوردة إلى استخدام البديل المحلى بشكل مؤقت لحين وفرة الدولار وعودة عملية الاستيراد إلى طبيعتها.

قال هشام شعيب، رئيس مجلس إدارة مكتب“ديزاين هب Design Hub”، إن الأدوات الصحية التى تستخدم فى أعمال التشطيب المكتب أغلبها مستورد، واضطرت الشركة مؤخرًا إلى استخدام الأدوات الصحية محلية الصنع رغم جودتها المنخفضة لتسريع وتيرة التنفيذ.

موضوعاتوزير الزراعة: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلًا بما يعادل 3.7 مليار جنيه “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي “التصديري للصناعات الكيماوية” يستهدف زيادة صادرات القطاع 20% بـ2024

أضاف لـ ((البورصة)) أن بعض العملاء يعزفون عن استكمال التشطيب بالمنتجات المحلية، لكن الشركة تحاول إقناعهم بالمنتج المحلى ذات الجودة العالية والمظهر الجيد.

أوضح ((شعيب)) أن تعاقدات المكتب تراجع بنسبة تصل إلى 30%، ولجأ مؤخرًا بتوضيح المواد الى تتوافر فى السوق المحلى ويضع للعميل الاختيار سواء بالرغبة فى تشطيب الوحدات بتلك المواد أو الانتظار، مؤكدًا أن أسعارها ارتفعت بنسب وصلت إلى 50%.

قال محمد جمال، مدير التعاقدات بشركة TIGAN للتشطيبات، إن المكتب يحاول توفير الأدوات الصحية التى يحتاجها بصعوبة كبيرة فى ظل الأوضاع التى تشهدها البلاد بسبب صعوبة تدبير الدولار من قبل البنوك.

أكد ((جمال)) أن أعمال الشركة تراجع بنسبة 50% قائلًا: (( أجبرتنا الأوضاع الحالية إلى استخدام البديل المصرى شرط ارتفاع جودته، خاصة وأنا أغلب شغل المكتب مع وحدات فاخرة وفنادق عالمية وتشترط مواصفات وجودات غير موجودة فى السوق المصرى)).

قال فوزي عبدالجليل، رئيس شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر كانت تستورد من عام 2008 حتى عام 2013 بشكل عشوائى ما يقرب من 93% من الأدوات الصحية ما تسبب فى غلق العديد من المصانع العاملة فى السوق المحلى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشعبة بالتعاون مع الحكومة وضعت ضوابط استيرادية لتنظيم حركة الاستيراد، الأمر الذى ساعد الشركات المحلية على العودة مجددًا إلى الإنتاج وجذب استثمارات أجنبية إلى القطاع.

أوضح أن أغلب مستلزمات إنتاج الأدوات الصحية تستورد من الصين لانخفاض سعرها ودخلنا فى منافسة مع تركيا والصين من حيث تصدير الأدوات الصحية لكن أزمة الدولار الحالية عطلت خطط الشركات التوسعية خلال الفترة الأخيرة.

وسجل إجمالى صادرات الأدوات الصحية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى نحو 121 مليون دولار بنمو طفيف بلغ 1% مقارنة بـ 120 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بحسب بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

أشار إلى أن الشركات تسعى إلى تصنيع المنتجات التى تستوردها مكاتب التشطيب خلال الفترة الحالية لكن صعوبة شراء خطوط الإنتاج بسبب الدولار أيضًا يعد عائق أمام طموح الشركات حاليًا.

ذكر أن شركات القطاع التى تعتمد على مدخلات محلية استفادت بشكل كبير من الأوضاع الحالية للسوق ونمت مبيعاتها بمعدلات كبيرة واستمرار ذلك مرهون بسرعة تصنيع جميع المنتجات المستوردة.

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تستورد 60% من الأدوات الصحية سواء مستلزمات إنتاج أو منتجات نهائية الصنع ويتم توريدها إلى شركات التشطيبات.

أوضح ((بشاي))، لـ ((البورصة))، أنه بسبب نقص الدولار تواجه شعبة المستوردين مشكلة بسبب الفترات الطويلة لفتح الاعتمادات المستندية، لذلك لجأ عدد كبير من المستوردين إلى دراسة تصنيع بعض المنتجات المستوردة محليًا.

أشار ((بشاي))، إلى أنه قبل شهر ونص الشهر، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا بأن يتم إيداع 120% من قيمة المبلغ الأمر الذي يمثل صعوبة بالنسبة للمستوردين.

كتبت – أمل سعداوي: