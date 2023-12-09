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السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني

12/9/2023 7:06:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وزير الزراعة: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلًا بما يعادل 3.7 مليار جنيه “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي “التصديري للصناعات الكيماوية” يستهدف زيادة صادرات القطاع 20% بـ2024

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني.

وأوضحت الهيئة، أن التعاقد يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأشارت إلى أن الكمية تتضمن 60 ألف طن قمح أوكراني بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

وتابعت الهيئة:“تتضمن الكمية أيضا 120 ألف طن قمح روسي بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوم فترة شحن من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024”.

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