السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني

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وزير الزراعة: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلًا بما يعادل 3.7 مليار جنيه “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي “التصديري للصناعات الكيماوية” يستهدف زيادة صادرات القطاع 20% بـ2024
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني.
وأوضحت الهيئة، أن التعاقد يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
وأشارت إلى أن الكمية تتضمن 60 ألف طن قمح أوكراني بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
وتابعت الهيئة:“تتضمن الكمية أيضا 120 ألف طن قمح روسي بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوم فترة شحن من 26 يناير إلى 4 فبراير 2024”.
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