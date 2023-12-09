التموين تصدر قواعد جديدة لتداول السكر بالأسواق

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قواعد جديدة لتداول السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلى.

وقالت وزارة التموين، إنه نظرا للأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعاره فى الأسواق، سيتم طرحه بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.

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ونص القرار على أن تقوم الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الألكترونية.

كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار“قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين – جهاز حماية المستهلك” بفواتير البيع يوميا موضحا بها اسم المشترى وعنوانه والكمية المباعة وكذلك شركات التعبئة التى تم البيع لها والسلاسل التجارية.

وتقوم الأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى.

كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميدانى على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من“الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة”، والتأكد من جميع البيانات.