Sunday, 10 December 2023 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التموين تصدر قواعد جديدة لتداول السكر بالأسواق

12/9/2023 7:06:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قواعد جديدة لتداول السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلى.

وقالت وزارة التموين، إنه نظرا للأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعاره فى الأسواق، سيتم طرحه بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.

موضوعات متعلقة “جرين فلاور” تفوز بتوريد 420 ألف طن قمح روسى لـ”السلع التموينية“ “التخطيط القومي” يصدر ورقة سياسات حول التوجه التصديري للزراعة المصرية بين الواقع والطموح تراجع أسعار الأعلاف والدواجن بعد النزول الأخير للدولار الموازى اقرأ أيضا: وزير التموين: تسعير جبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة خلال 10 أيام

ونص القرار على أن تقوم الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الألكترونية.

كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار“قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين – جهاز حماية المستهلك” بفواتير البيع يوميا موضحا بها اسم المشترى وعنوانه والكمية المباعة وكذلك شركات التعبئة التى تم البيع لها والسلاسل التجارية.

شاهد: رئيس“الفيوم للسكر” يكشف للبورصة أسباب ارتفاع الأسعار

وتقوم الأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى.

كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميدانى على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من“الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة”، والتأكد من جميع البيانات.

MENAFN10122023000202011048ID1107563855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث