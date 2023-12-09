التموين تصدر قواعد جديدة لتداول السكر بالأسواق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قواعد جديدة لتداول السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار السكر فى السوق المحلى.
وقالت وزارة التموين، إنه نظرا للأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعاره فى الأسواق، سيتم طرحه بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.
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ونص القرار على أن تقوم الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الألكترونية.
كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار“قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين – جهاز حماية المستهلك” بفواتير البيع يوميا موضحا بها اسم المشترى وعنوانه والكمية المباعة وكذلك شركات التعبئة التى تم البيع لها والسلاسل التجارية. شاهد: رئيس“الفيوم للسكر” يكشف للبورصة أسباب ارتفاع الأسعار
وتقوم الأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى.
كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميدانى على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من“الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة”، والتأكد من جميع البيانات.
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