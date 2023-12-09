((التموين)) توافق على صرف 50% حصة إضافية من السكر لـ((البدالين))

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وزير الزراعة: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلًا بما يعادل 3.7 مليار جنيه “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي “التصديري للصناعات الكيماوية” يستهدف زيادة صادرات القطاع 20% بـ2024 فاروق: القواعد الجديدة تساعد على زيادة المعروض وانخفاض الأسعار
وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على صرف 50% حصة إضافية عن المقررات التموينية للمستفدين من البطاقات التموينية من خلال بدالى التموين ويدخل القرار حيز التنفيذ منتصف الشهر الجارى. قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن وزارة التموين وافقت شفهيًا على مقترح الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بصرف السكر الحر بسعر27 جنيهًا للكيلو من خلال البدالين، ولفت إلى أن أسعار السكر الحر تتراوح بين 45 و55 جنيها للكيلو حسب المنطقة التى يباع فيها. ذكر أن القواعد الجديدة تساعد على ضبط السوق، وإنخفاض الأسعار خلال فترة قصيرة ويساهم فى إحكام الرقابة على جميع حلقات التداول . وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى رقم 30 لعام 2023 حصلت” البورصة” على نسخه منه يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلى والمستورد للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار. وألزمت المادة الأولى من القرار الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الالكترونية. قال مصطفى فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة دهب لتعبئة المواد الغذائية، إن القرارت التى اتخذتها الوزارة بشأن تداول السكر، تساعد فى إحكام السيطرة على كبار المحتكرين. أضاف، أن طن السكر سجل نحو 46 ألف جنيه للطن المعبأ، ويقل بنحو ألف جنيه للطن السائب. من جانبه قال خالد فكرى رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة إن القرارات من شأنها تنظيم عملية نقل السكر وضمان وصوله للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو. أضاف فكرى أن الشركة تضخ حاليًا نحو ألف طن من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى البالغ عددها نحو 300 فرع بسعر 27 جنيهًا.
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