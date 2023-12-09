((السلع التموينية)) تعلن عن ممارسة لشراء القمح من جميع المناشئ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع للتموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة القمح المستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط.
وقالت الهيئة، إن المناقصة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024.
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وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب التزام المورد بتقديم السعرين).
وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
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