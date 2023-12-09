التصديري للصناعات الكيماوية يستهدف زيادة صادرات القطاع 20% بـ2024

MENAFN - Al-Borsa News) كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، عن تبني المجلس لخطة واستراتيجية جديدة خلال العام القادم تعتمد على أساليب جديدة للتسويق بخلاف المعارض والبعثات الترويجية والتسويقية.

وقال، خلال افتتاحه للدورة الأولى لمعرض“إنترناشيونال جلاس شو”، إن قطاع الصناعات الكيماوية خلال 2024 لن يترك بابا إلا وسيطرقه حتى يتم زيادة الصادرات، متوقعا أن لا تقل نسبة الزيادة المستهدفة في الصادرات خلال العام القادم عن 20%.

موضوعاتوزير الزراعة: برنامج التنمية الزراعية يتيح لمصر تمويلًا بما يعادل 3.7 مليار جنيه “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي “التموين”: 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيها للكيلو لكل بطاقة تموينية

وتوقع أبو المكارم زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية بصفة عامة، والمنتجات الزجاجية بصفة خاصة، مشيرا إلى تنامي الوعي لدي المصنعين والمصدرين بضرورة توجيه حصيلة الصادرات للاستثمار، وزيادة القدرات الإنتاجية وتطويرها، وتوجيه الفائض في الإنتاج للتصدير لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية، بما يسد جزء من الفجوة في الميزان التجاري.

وأوضح أن حجم صادرات قطاع الزجاج خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغ نحو 200 مليون دولار، منوها بأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة المستقبلة لصادرات الزجاج بقيمه 32 مليون دولار، تليها تركيا بقيمة 25 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 24 مليون دولار.

وأضاف أبو المكارم أن المجلس يستهدف نمو صادرات القطاع خلال العام القادم بنسبة لا تقل عن 15%، لافتا إلى أن هذا القطاع من القطاعات التي ستشهد زيادة كبيرة في استثماراتها خلال الفترة القادمة وخاصة أنها تعتمد على مواد خام محلية، ومن ثم فإن ضخ استثمارات جديدة من شأنه تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة لخامة منتجة محليا، وتصديرها في شكل منتج نهائي بدلا من تصديرها في صورة خام، وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن هذا التوجه لقطاع الصناعات الكيماوية يتفق مع خطة الدولة لزيادة الصادرات من جهة، واستبدال مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة بمواد خام ومستلزمات إنتاج محلية الصنع من جهه أخرى.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، حازم بشر، إن قطاع زجاج المائدة سوف يشهد معدل نمو في الإنتاج والاستثمارات بنسبة 25% خلال العام المقبل.