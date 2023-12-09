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ملياردير أمريكي: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بداية 2024

12/9/2023 7:06:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع بيل أكمان مؤسس“بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت”، التي تدير أصولاً بقيمة 17 مليار دولار، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في وقت أقرب مما تتوقع الأسواق.

وأوضح الملياردير المستثمر، أن خفض الفائدة الأمريكية قد يحدث في الربع الأول من عام 2024، وذلك خلال تصريحاته في برنامج مع ديفيد روبنشتاين والتي نقلتها“بلومبرج”.

موضوعات متعلقة الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

وأضاف قائلاً: ما يحدث هو أن معدل الفائدة الحقيقي، الذي يؤثر على الاقتصاد، يستمر في الارتفاع مع انخفاض التضخم، وأنه إذا ثبت الفيدرالي الأمريكي الفائدة في نطاق 5.5% تقريبًا عندما تكون اتجاهات التضخم عند أقل من 3%، فهذا يعني معدل فائدة حقيقي مرتفعاً للغاية.

وأشار إلى أنه غير مقتنع بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ما يسمى الهبوط الناعم وهو السيناريو الذي يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون التسبب في حدوث ركود، وأنه يعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا لحدوث هبوط حاد إذا لم يبدأ البنك في خفض الفائدة قريبًا.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563846

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