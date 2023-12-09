ملياردير أمريكي: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) توقع بيل أكمان مؤسس“بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت”، التي تدير أصولاً بقيمة 17 مليار دولار، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة في وقت أقرب مما تتوقع الأسواق.

وأوضح الملياردير المستثمر، أن خفض الفائدة الأمريكية قد يحدث في الربع الأول من عام 2024، وذلك خلال تصريحاته في برنامج مع ديفيد روبنشتاين والتي نقلتها“بلومبرج”.

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وأضاف قائلاً: ما يحدث هو أن معدل الفائدة الحقيقي، الذي يؤثر على الاقتصاد، يستمر في الارتفاع مع انخفاض التضخم، وأنه إذا ثبت الفيدرالي الأمريكي الفائدة في نطاق 5.5% تقريبًا عندما تكون اتجاهات التضخم عند أقل من 3%، فهذا يعني معدل فائدة حقيقي مرتفعاً للغاية.

وأشار إلى أنه غير مقتنع بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ما يسمى الهبوط الناعم وهو السيناريو الذي يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون التسبب في حدوث ركود، وأنه يعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا لحدوث هبوط حاد إذا لم يبدأ البنك في خفض الفائدة قريبًا.

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