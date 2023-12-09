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206% نمواً فى أرباح ((أبوظبى الأول)) خلال 9 أشهر

12/9/2023 7:06:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح بنك أبوظبى الأول ـ مصر 206%، خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مُسجلة 8.2 مليار جنيه، بدعم من زيادة صافى الدخل من العائد 120% على أساس سنوى، ليصل إلى 11.09 مليار جنيه.

فى الوقت نفسه، زاد صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 40% إلى 1.46 مليار جنيه.

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وقفز صافى محفظة القروض 70%، إذ سجل نحو 82.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر على أساس سنوى، كما ارتفع إجمالى الودائع 45% إلى 200.3 مليار جنيه.

ونمت أصول البنك 47% لتصل 303.1 مليار جنيه.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول مصر، إنَّ نتائج الشهور التسعة الأولى من العام الجارى ترجع إلى استراتيجية البنك المرنة فى السوق، بالإضافة للإمكانات الكبيرة للسوق المصرى، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف التحديات التى يواجهها العالم.

وأضاف ((فايد))، أن استراتيجية البنك تستهدف التوسع فى السوق المصرى وخدمة مختلف فئات المجتمع، كما أنها تستهدف التوسع الجغرافى لتسهيل الوصول للعملاء، وكان آخرها افتتاح فرع بنك أبوظبى الأول مصر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونوه بأن البنك يعمل على تلبية احتياجات عملائه من مختلف الفئات وتوفير أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والمخصصة لكل فئة على حدة.

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