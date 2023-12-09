206% نمواً فى أرباح ((أبوظبى الأول)) خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح بنك أبوظبى الأول ـ مصر 206%، خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مُسجلة 8.2 مليار جنيه، بدعم من زيادة صافى الدخل من العائد 120% على أساس سنوى، ليصل إلى 11.09 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه، زاد صافى الدخل من الأتعاب والعمولات 40% إلى 1.46 مليار جنيه.
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وقفز صافى محفظة القروض 70%، إذ سجل نحو 82.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر على أساس سنوى، كما ارتفع إجمالى الودائع 45% إلى 200.3 مليار جنيه.
ونمت أصول البنك 47% لتصل 303.1 مليار جنيه.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول مصر، إنَّ نتائج الشهور التسعة الأولى من العام الجارى ترجع إلى استراتيجية البنك المرنة فى السوق، بالإضافة للإمكانات الكبيرة للسوق المصرى، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف التحديات التى يواجهها العالم.
وأضاف ((فايد))، أن استراتيجية البنك تستهدف التوسع فى السوق المصرى وخدمة مختلف فئات المجتمع، كما أنها تستهدف التوسع الجغرافى لتسهيل الوصول للعملاء، وكان آخرها افتتاح فرع بنك أبوظبى الأول مصر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه بأن البنك يعمل على تلبية احتياجات عملائه من مختلف الفئات وتوفير أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والمخصصة لكل فئة على حدة.
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