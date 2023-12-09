اتحاد بنوك مصر: المركزي المصري يطبق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ، إن البنك المركزي المصري حرص على مدار السنوات الماضية على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة مُتطلبات لجنة بازل وذلك لتعزيز سلامة البنوك العاملة في مصر.

واضاف الاتربي في كلمته امام الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية للعام 2023 ... بدورته الخامسة الذي بدأ في الاقصر اليوم ، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور احمد جلال ، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إن نتائج ذلك هو ما تشهد به مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري في يونيو 2023 فعلى صعيد كفاية رأس المال بلغت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 17.5% .

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وفيما يتعلق بالسيولة بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية 37.6%، و متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملات الأجنبية 70.1%.

وقد بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية 4.9 تريليون جنيه ، بينما بلغ أجمالي الودائع 9.6 تريليون جنيه.

وتابع في ظل هذه التطورات الكبيرة التي تشهدها أنشطة البنوك على المستوى العالمي فقد تزايدت وتيرة المخاطر التي تواجهها وتنوعت طبيعتها.

واضاف ، أصبحت إدارة المخاطر في الوقت الحاضر حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة وتطبيقاتها مما أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم وكفؤ ليبقى الجهاز المصرفي سليما ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية.

وفي كلمته قال الشيخ محمد الجرّاح الصباح، رئيس لجنة الإستثمار لتعبئة الموارد المالية لإتحاد المصارف العربية ،يأتي هذا الملتقى في وقت يمرّ فيه العالم بمرحلة عصيبة وبظروف صعبة على مختلف الصعد، نتيجة لما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات ما لبث أن أعقبها إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مع مطلع العام الحالي وما خلّفته من إنهيارات مالية، تمثّلت بإرتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توقّف ضخ الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتضخم ونضوب السيولة، مما أدّى إلى تعرّض المصارف إلى مزيد من المخاطر التي تهدّد سلامتها.

وتابع من أبرز هذه المخاطر، مخاطر التضخّم والسيولة والديون السيادية، ومخاطر تغيّر المناخ، بالإضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني، والصيرفة الرقمية المصاحبة للتحوّل الرقمي، وكذلك مخاطر الإئتمان، وتقلّب أسعار الفائدة.

وقال إنّ إتحاد المصارف العربية، يهدف من خلال هذا الملتقى السنوي الدائم إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة المخاطر والتخفيف من تداعياتها.

ويعقد الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمشاركة أكثر من 220 شخصية قيادية مصرفية ورقابية من 17 دولة عربية واجنبية.

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