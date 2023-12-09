النفط يسجل خسائر أسبوعية 2%.. وبرنت دون 80 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية التعاملات، مع استيعاب المستثمرين نتائج اجتماع“أوبك+” الذي لم يتضمن تخفيضات إنتاج سوى بشكل طوعي عبر المنتجين، وسط بيانات أظهرت ضعف القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطًا) بنسبة 2.45% بما يعادل 1.98 دولار عند 78.88 دولار للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2%.

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وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 2.5% أو 1.89 دولار إلى 74.07 دولار للبرميل، ليتراجع العقد منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.95%، وتمتد سلسلة خسائره عبر ستة أسابيع على التوالي.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للشهر الثالث عشر على التوالي خلال نوفمبر، مع انخفاض الإنتاج والتوظيف في ظل تقلص الطلبيات الجديدة.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة، زاد بمقدار خمس منصات إلى 505 منصات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر.

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