339 مليون دولار زيادة فى عجز صافى الأصول الأجنبية خلال أكتوبر

ارتفع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال أكتوبر الماضى نحو 339 مليون دولار ليصل إلى 27.2 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار خلال سبتمبر، بحسب بيانات البنك المركزى.

موضوعاتصندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر 71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر الدولار يتراجع إلى 49 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم

واتسع العجز بذلك خلال أكتوبر وسبتمبر بنحو 1.3 مليار دولار، ووصل لأعلى مستوياته منذ يونيو 2023، ماحيًا التحسن على مدار الأربعة أشهر من مايو إلى أغسطس.

ويعبر صافى الأصول الأجنبية عن صافى اقتراض القطاع المصرفى بما فى ذلك البنك المركزى من الخارج، بعد خصم الأصول التى يوظفها القطاع بالعملة الأجنبية خارج البلاد.

وجاء اتساع العجز مدفوع بشكل أساسى لارتفاع العجز لدى البنك المركزى بنحو 822 مليون دولار ليصل إلى 11.29 مليار دولار مقابل 10.46 مليار دولار فى سبتمبر.

وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 138 مليون دولار لتصل إلى 34.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الالتزامات بنحو 960.6 مليون دولار لتصل إلى 45.5 مليار دولار.

وكان البنك المركزى قد حصل على تمويل يقارب مليار دولار من البنك الصينى للتنمية، ضمن برنامج الحزام والطريق فى أكتوبر الماضى.

وعوًض اتساع العجز لدى البنك المركزى، تراجع العجز لدى البنوك التجارية بمقدار 483 مليون دولار ليصل إلى 15.86 مليار دولار مقابل 16.35 مليار دولار فى سبتمبر.

وجاء انخفاض العجز بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 401.5 مليون دولار لتصل إلى 13.79 مليار دولار، وانخفاض الالتزامات الأجنبية 81.7 مليون دولار لتصل إلى 29.7 مليار دولار.

وتوسعت البنوك منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى الاقتراض من الخارج لتوفير السيولة للسوق المحلى، خاصة من المؤسسات الدولية، وكان آخرها حصول التجارى الدولى على تمويل بقيمة 138 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.



