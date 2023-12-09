باول: السياسة النقدية الأمريكية ستبقى متشددة لحين احتواء التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه من السابق لأوانه الاستنتاج بثقة أنه تم تحقيق التشديد بالقدر الكافي أو التكهن بموعد تخفيف السياسة النقدية.
وأضاف باول، خلال تعليقات له في Spelman College في أتلانتا، أن السياسة النقدية ستبقى تشددية لحين تأكد صانعي السياسة بأنه تم احتواء التضخم عند 2% بشكل ثابت.
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كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف، لكنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، لذلك الشيء الصحيح الآن هو التحرك بحذر بناء على البيانات التي تصدر حول الاقتصاد.
فيما أظهر محضر“الفيدرالي” للاجتماع الماضي، إجماع الأعضاء حول استراتيجية المضي قدماً بحذر بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل وربط أي تشديد إضافي بمدى التقدم نحو هدف التضخم عند 2%.
يذكر أن“الفيدرالي” كان قد ثبت الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي في نطاق 5.25% – 5.5%.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563838
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