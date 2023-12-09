المركزى يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 990 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم البنك المركزى طرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 990 مليون دولار، غدًا الاثنين، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الموقع الإلكترونى البنك المركزى.

ويأتى ذلك لسداد قيمة أذون مُستحقة يوم 5 ديسمبر الجارى، بقيمة 990 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة 4.59%، والذى اُصدر فى 6 ديسمبر الماضى.

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وأظهرت البيانات أن قيمة الأذون المستحقة خلال العام المقبل تبلغ نحو 5 مليارات دولار موزعة على 5 إصدارات بمتوسط فائدة يتراوح بين 4.9% و 5.15%.

وتطرح وزارة المالية عبر البنك المركزى أذون خزانة بالعملة الأجنبية فى السوق المحلى بهدف تنويع أدوات الدين، وخفض تكلفة الاستدانة.