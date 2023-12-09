%7.4 نموًا فى الأوراق المالية بحوزة البنوك أول 8 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت محفظة استثمارات البنوك فى الأوراق المالية إلى 4.76 تريليون جنيه مقابل 4.43 تريليون جنيه، بنهاية 2022، بحسب بيانات البنك المركزى.
وكانت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية للقطاع الخارجى الأسرع نموًا بارتفاع قدره 28.8% لتصل إلى 51 مليار جنيه فى نهاية أغسطس من العام الجارى، مقابل 39.6 مليار جنيه، وجميعها بالعملة الأجنبية.
موضوعات متعلقة
71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر الدولار يتراجع إلى 49 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه
واستفادت الأوراق المالية للقطاع من أثر تغير سعر الصرف الذى ارتفع من 24.8 جنيه بنهاية ديسمبر إلى 30.9 جنيه بنهاية أغسطس، إذ أنه بالدولار ارتفعت قيمة الأوراق المالية هامشيًا إلى 1.65 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار.
وارتفعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية للقطاع الخاص 20.4% لتصل إلى 232.2 مليار جنيه فى نهاية أغسطس من العام الجارى، مقابل 192.9 مليار جنيه نهاية ديسمبر من العام الماضى.
وتمثل الأوراق المالية للقطاع الخاص 4.87% من إجمالى الأوراق المالية، وبينها 16.2% أوراق بالعملة الأجنبية، بقيمة 37.62 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن قيمة الأوراق المالية فى القطاع العام 900 مليون جنيه فى نهاية أغسطس من العام الجارى، مقابل 622 مليون جنيه بارتفاع قدره 44.7% نهاية ديسمبر من العام الماضى، وجميعهم بالعملة المحلية..
وكشف“المركزى” أن قيمة الأوراق المالية فى القطاع الحكومى بلغت 4.5 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس مقابل 4.2 تريليون بارتفاع قدره 6.8%.
ومثل القطاع الحكومى 94% من إجمالى الأوراق المالية، واستحوذت الأوراق بالعملة الأجنبية على 20.7% من الأوراق الحكومية بقيمة 928.3 مليار جنيه تعادل 30 مليار دولار.
MENAFN09122023000202011048ID1107563835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.