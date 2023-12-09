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فيزا للمدفوعات تطلق بطاقات الهاتف المحمول بمصر مطلع 2024

12/9/2023 7:06:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت ملك البابا، المدير العام لشركة فيزا للمدفوعات الرقمية – مصر، إنه يجرى بالتنسيق مع البنك المركزى وأطراف أخرى العمل على الانتهاء من المرحلة“التقنية” النهائية للترميز، لإطلاقها فى مصر خلال 2024.

ويُقصد بالترميز أو“توكينايزيشن”، هو نقل البطاقات البنكية من بلاستيكية لرقمية على الهاتف، واستخدامها من خلال الهاتف أو الساعات الرقمية مباشرة.

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وأضافت البابا لـ”البورصة”، أن هذه الخدمة يتم الإعداد لها بالتعاون مع البنك المركزى وعدة أطراف أخرى، موضحة أن“المركزى” يُعد مرحلة طرح الخدمة من خلال البنوك، وكذلك البنوك التى ستطلقها فى البداية، ولكن ستُعلن كل البنوك إطلاقها تباعًا.

وبالنسبة لجاهزية السوق للخدمة، قالت البابا إنه يجرى تهيئة السوق لها منذ 4 سنوات، لذلك فإن كل نقاط الدفع POS الموجودة مع التجار، مُعدة للتعامل معها، ولن تكون هناك حاجة لتوزيع ماكينات جديدة فى السوق.

وأضافت البابا، أن المرحلة الأولى لتلك الخدمة، عبارة عن تطبيق هاتف يتيح تحويل البطاقة البلاستيكية لأخرى رقمية، لتمكين العميل من الدفع من خلال الهاتف مباشرة دون الحاجة لإظهار البطاقة البلاستيكية، وتابعت“سنتيح أيضًا استخدام الهاتف كنقطة دفع”.

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وحول رؤية“فيزا للمدفوعات” للسوق المصرى، قالت إن مصر تعتبر من أكبر الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما دفع الشركة لزيادة أعمالها فى مصر والتعاون مع مختلف الأطراف، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، وهو ما دفع الشركة لافتتاح مقر لها بالسوق المصرى لتوسيع أعمالها.

وأضافت أن الشركة رفعت استثماراتها فى كوادرها البشرية، ورفعت عدد موظفيها نحو 4 مرات بعدد من المشروعات التى تعمل عليها فى مصر.

وتابعت أن“فيزا” تنفذ حاليًا مع مشروعات الحكومة والقطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والبنوك.

وأعلنت“فيزا للمدفوعات” فى وقتٍ سابق، العمل مع مصر على لتنفيذ استراتيجية الوصول لاقتصاد غير نقدى، من خلال تقديم حلول مبتكرة تُسرع وتيرة التحول إلى منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.

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