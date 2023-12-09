البنوك تتوسع فى تجنيب مخصصات الائتمان

توسعت البنوك فى تجنيب مخصصات الائتمان خلال العام الحالى، إذ تسارعت وتيرة نمو المخصصات خلال أول 8 أشهر من العام الحالى إلى 24.4% مقابل 17.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفع إجمالى قيمة مخصصات الائتمان في البنوك خلال أغسطس الماضى 43.49 إلى 318.4 مليار جنيه، فيما بلغت بنهاية 221.9 مليار جنيه فى أغسطس 2022.

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وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، إن انخفاض العملة المحلية المتوقع إلى 40 جنيها للدولار، سيكون تأثيره المباشر محدودا على البنوك، لأن معظم القروض بالعملة الأجنبية تُمنح لشركات لديها قدرة على توليد إيرادات دولارية كما أن اقتراض الأفراد بالدولار محدود.

لكنها ذكرت أن نسبة قروض القطاع الخاص بالعملة الأجنبية تمثل 17% من جملة قروضه، وترتفع إلى 30% بالنسبة للحكومة، وفى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى نتيجة الأزمة وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة التمويلات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك يضعف الجدارة الائتمانية للمقترضين.

وتوقعت ارتفاع خسائر الائتمان إلى ما بين 160 و170 نقطة أساس خلال 2024 و2025 مقابل متوسط 120 نقطة أساس خلال آخر 4 سنوات.

وترى وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن مد فترة تصنيف البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئة المتعثرة إلى 180 يوما بدلًا من 90 يوما حد من تدهور جودة الأصول، إذ أن ذلك القطاع كان بين الأكثر تأثرًا بوضع السيولة ومن المتوقع أن يقود التدهور فى أوضاع الائتمان خلال 2023 و2024.

وأظهر المسح الذى أجرته“البورصة” على القوائم المالية لـ 15 بنكًا، نمو قيمة المخصصات بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 على أساس سنوى فى 14 بنكًا، بينما تراجعت فى بنك كريدى أجريكول فقط.

وبحسب المسح، تخطى معدل النمو 300% فى 5 بنوك، وتراوح بين 100 و200% فى 4 بنوك، وتراوح بين 1 و100% فى 5 بنوك.

وارتفعت قيمة عبء الاضمحلال لبنك قناة السويس 403.47% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 851.4 مليون جنيه بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، مقارنة مع 169.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبلغت قاعدة المخصصات لقروض الأفراد نحو 140.9 مليون جنيه، وقيمة المخصصات لقروض المؤسسات 2.6 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023.

وسجلت قيمة عبء الاضمحلال بالنسبة للحسابات الجارية للأفراد نحو 1.5 مليون جنيه، بينما سجلت قيمة رد الاضمحلال 1.8 مليون جنيه بالنسبة للبطاقات الائتمانية و49.8 مليون جنيه بالنسبة للقروض الشخصية، ورد البنك 50.1 مليون جنيه مخصصات أفراد.

وبلغ إجمالى رد الاضمحلال 50.1 مليون جنيه بالنسبة لقروض الأفراد خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى.

وسجلت قيمة رد الاضمحلال بالنسبة لقروض المؤسسات 802.01 مليون جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، بينما بلغت قيمة المبالغ التى تم إعدامها نحو 316.7 مليون جنيه، والمتحصلات 199.5 مليون جنيه، و60.1 مليون جنيه للمتحصلات التى سبق إعدامها.

وارتفع إجمالى قيمة عبء الاضمحلال لبنك فيصل 792.24% على أساس سنوى، إذ سجلت بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023 نحو 334.8 مليون جنيه مقارنة مع 37.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وسجلت قيمة عبء الاضمحلال المشاركات والمرابحات مع العملاء نحو 205.6 مليون جنيه، بينما سجل عبء الاضمحلال لأدوات الدين بالتكلفة المستهلكة 101.3 مليون جنيه.

وبلغت قيمة مخصصات خسائر الاضمحلال لمرابحات العملاء بالبنك نحو 849.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، منها نحو 816.8 مليون جنيه مخصصات لمرابحات المؤسسات،

وارتفعت قيمة عبء الاضمحلال بالبنك العربى الأفريقى 506.78% على أساس سنوى بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، إذ سجلت نحو 3.01 مليار جنيه مقارنة مع 497.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وخلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، بلغت قيمة عبء الاضمحلال بالنسبة لإجمالى قروض العملاء نحو 2.76 مليار جنيه، بينما قيمة عبء الاضمحلال بالنسبة لأدوات الدين 349.1 مليون جنيه.

وسجلت قيمة عبء لاضمحلال لقروض المؤسسات نحو 2.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة عبء الاضمحلال لقروض الأفراد 321.6 مليون جنيه.