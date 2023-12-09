البركة يحصل على تمويل 50 مليون دولار من التمويل الدولية

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك البركة مصر، إتفاقية تمويل قصير الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لصالح البنك،بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار لمدة عام، قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين.

وأوضح البنك، أن التمويل بغرض دعم خطة البنك التوسعية في تمويل مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

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وارتفعت أرباح بنك البركة مصر، بنسبة 28% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 1.6 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر ليصل 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أظهرت نتائج أعمال بنك البركة خلال النصف الأول من عام 2023، نمو صافى الأرباح 30% لتصل إلى 1.02 مليار جنيه.

ووفقاً لنتائج الأعمال، تخطى صافى الأرباح قبل الضريبة 1.59 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال الفترة ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.

وسجل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموًا 10% خلال أول 6 أشهر من العام، لتصل إلى 39 مليار جنيه.

بينما نما إجمالى محفظة الودائع 5.6% خلال النصف الأول، مسجلة نحو 79 مليار جنيه فى نهاية يونيو مما مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع إلى 49.3% مقابل 47.5% فى نهاية عام 2022.





نعتزم تقديم حزمة من المنتجات والخدمات للشركات الكبرى

وشهدت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة حيث سجلت 6.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42%.

وشهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا خلال الفترة لتسجل 5 مليارات جنيه، وارتفعت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات 5% لتصل إلى 32.6 مليار جنيه.

ونما إجمالى الأصول فى النصف الأول نحو7% مُسجلة 93.8 مليار جنيه مقابل 87.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2022.

وقال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة، إن استراتيجية البنك ترتكز على عدة عوامل تشمل تعظيم الربحية من خلال نهج شامل مُستدام، ومحورية العميل، وثقافة مُشجعة للابتكار مدعومة بعنصر بشرى قوى، وإطار رقابى مؤسسى قوى.

ويخطط البنك، من خلال هذه الاستراتيجية، لتوسيع نطاق أعماله فى عدة قطاعات من خلال زيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق، تقديم حزمة من المنتجات والخدمات للشركات الكبرى وكذلك تعزيز التوسع الجغرافى للبنك فى المناطق التى لديها طلب كثيف على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية.