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الدولار يسجل 49.4 جنيه فى السوق الموازية اليوم الإثنين

12/9/2023 7:06:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الإثنين، إلى مستويات ما بين 48.7 و49.4 جنيه؛ مقابل نحو 49.3 جنيه مساء الأمس الأحد .

وبالتوازى ارتفعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى، إذ وصل سعر اليورو إلى 53.8 جنيه مقارنة مع 53.3 جنيه، وارتفع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 62.6 جنيه مقارنة مع 62.12 جنيه خلال تعاملات أمس.

موضوعات متعلقة 71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر الدولار يتراجع إلى 49 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه

وبالنسبة لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودى إلى 13.3 جنيه مقارنة مع 13 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 13.6 جنيها مقارنة مع 13.36 جنيه، ووصل الريال القطرى إلى 13.7 جنيه مقابل 13.4 جنيه أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتى إلى 163.8 جنيه مقارنة مع مستويات 158.8 و160.5 جنيه أمس، وبلغ الريال العمانى نحو 132.4 جنيه، والدينار البحرينى نحو 131.6 جنيه.

وتسعى الحكومة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على فكرة السوق الموازية، وأشار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأزمة ستنتهى قريبًا جدًا.

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