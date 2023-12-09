الدولار يسجل 49.4 جنيه فى السوق الموازية اليوم الإثنين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الإثنين، إلى مستويات ما بين 48.7 و49.4 جنيه؛ مقابل نحو 49.3 جنيه مساء الأمس الأحد .
وبالتوازى ارتفعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى، إذ وصل سعر اليورو إلى 53.8 جنيه مقارنة مع 53.3 جنيه، وارتفع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 62.6 جنيه مقارنة مع 62.12 جنيه خلال تعاملات أمس.
موضوعات متعلقة
71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر الدولار يتراجع إلى 49 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودى إلى 13.3 جنيه مقارنة مع 13 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 13.6 جنيها مقارنة مع 13.36 جنيه، ووصل الريال القطرى إلى 13.7 جنيه مقابل 13.4 جنيه أمس.
وسجل سعر الدينار الكويتى إلى 163.8 جنيه مقارنة مع مستويات 158.8 و160.5 جنيه أمس، وبلغ الريال العمانى نحو 132.4 جنيه، والدينار البحرينى نحو 131.6 جنيه.
وتسعى الحكومة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على فكرة السوق الموازية، وأشار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأزمة ستنتهى قريبًا جدًا.
MENAFN09122023000202011048ID1107563830
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.