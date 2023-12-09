البركة يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع التمويل الدولية

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك البركة اتفاقية تمويل قصير الأجل من مؤسسة التمويل الدولية IFC، بنظام المرابحة، وتبلغ قيمة التمويل نحو 50 مليون دولار، وذلك لمدة عام واحد قابلة للتجديد سنتين إضافيتين.

ويُستغل التمويل فى دعم خطة البنك التوسعية فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرى.

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وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البرنامج يتماشى مع توجه البنك لتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS)، من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف حجازى، إن هذا التعاون يعتبر الثانى مع مؤسسة التمويل الدولية هذا العام، بعد توقيع برنامج تمويل التجارة العالمية لدعم عملاء بنك البركة مصر في مجال تمويل الصادرات والتجارة.

وقال عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، إنه مع زيادة فرص الحصول على التمويل، تتمكن المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة من تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل وبناء مجتمعات أقوى.

وأضاف:“من خلال دعم الشركات الصغيرة التي تملكها النساء فإننا لا نساهم فقط في تمكين رائدات الأعمال وأسرهن ولكننا نُعزز الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصرى.”

وبحسب القوائم المالية لبنك البركة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر، ارتفعت قيمة الدفترية للتمويلات المساندة والتمويلات الأخرى 106.3% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، مُسجلة نحو 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.125 مليار جنيه فى ديسمبر.

وانخفضت التمويلات طويلة الأجل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 63.02%، إذ سجلت نحو 4.3 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 11.7 مليون جنيه فى ديسمبر 2022.

وأبرم البنك فى أغسطس الماضى، عقد تمويل طويل الأجل ممنوح من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، والمتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بمبلغ 30 مليون دولار، لمدة 5 سنوات، لدعم وتمويل المشروعات الخضراء.

وتوسعت البنوك منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى الاقتراض من الخارج لتوفير السيولة للسوق المحلى، خاصة من المؤسسات الدولية.

وبلغ عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال أكتوبر الماضى نحو 15.86 مليار دولار فى أكتوبر، مع احتفاظ البنوك بأصول أجنبية بقيمة 13.79 مليار دولار، والتزامات أجنبية تصل إلى 29.7 مليار دولار.