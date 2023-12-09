CIB يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية

MENAFN - Al-Borsa News) يشارك البنك التجارى الدولى – مصر“CIB”، فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ“COP28” المنعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف دعم العمل المناخى الإقليمى.

وخلال المؤتمر تمت دعوة الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى للمشاركة فى حلقة نقاش بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى“WEF” بعنوان“تسريع العمل المناخى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وركزت الجلسة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وخلق مسارات جديدة لتحقيق صافى الانبعاثات للصفر عن طريق التوسع فى أسواق الكربون الإقليمية والهيدروجين الأخضر.

موضوعات71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر الدولار يتراجع إلى 49 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه

وخلال الجلسة، سلطت عبد القادر الضوء على جهود البنك التجارى الدولى فى مجال التمويل المستدام، والتى تشمل إصدار أول سندات خضراء للشركات فى مصر، بالإضافة إلى برنامج“استدامة القطاعات” تأكيدا على دور المؤسسات المالية فى دعم التغيرات المناخية من خلال تقديم الدعم المادى والتقنى فى كافة القطاعات.

وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى دفع التحول لاقتصاد منخفض الكربون والمساعدة فى تمهيد السوق ليصبح مستعدا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكدت عبد القادر على أهمية دور المؤسسات المالية فى تمويل العمل المناخى، وقالت:“يمكن للبنوك أن تعمل كميسرين ضمن نظام بيئى وتسريع العمل المناخى وتشجيع مبادرات جديدة مثل أسواق الكربون، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات المبتكرة”.

وجدير بالذكر أن“CIB” قد ساهم فى البحث الصادر من المنتدى الاقتصادى العالمى فى نوفمبر 2023 بعنوان“استكشاف الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.