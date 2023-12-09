CIB يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يشارك البنك التجارى الدولى – مصر“CIB”، فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ“COP28” المنعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف دعم العمل المناخى الإقليمى.
وخلال المؤتمر تمت دعوة الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى للمشاركة فى حلقة نقاش بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى“WEF” بعنوان“تسريع العمل المناخى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وركزت الجلسة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وخلق مسارات جديدة لتحقيق صافى الانبعاثات للصفر عن طريق التوسع فى أسواق الكربون الإقليمية والهيدروجين الأخضر.
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وخلال الجلسة، سلطت عبد القادر الضوء على جهود البنك التجارى الدولى فى مجال التمويل المستدام، والتى تشمل إصدار أول سندات خضراء للشركات فى مصر، بالإضافة إلى برنامج“استدامة القطاعات” تأكيدا على دور المؤسسات المالية فى دعم التغيرات المناخية من خلال تقديم الدعم المادى والتقنى فى كافة القطاعات.
وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى دفع التحول لاقتصاد منخفض الكربون والمساعدة فى تمهيد السوق ليصبح مستعدا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكدت عبد القادر على أهمية دور المؤسسات المالية فى تمويل العمل المناخى، وقالت:“يمكن للبنوك أن تعمل كميسرين ضمن نظام بيئى وتسريع العمل المناخى وتشجيع مبادرات جديدة مثل أسواق الكربون، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات المبتكرة”.
وجدير بالذكر أن“CIB” قد ساهم فى البحث الصادر من المنتدى الاقتصادى العالمى فى نوفمبر 2023 بعنوان“استكشاف الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
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