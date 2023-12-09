ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى الأفق للاستثمار بـ30.7 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت القيمة الدفترية لشركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية التابعة لبنك فيصل الإسلامى بنحو 30.7 مليون جنيه، لتصل إلى 65.9 مليون جنيه بنهاية سبتمر من العام الحالى، مقابل 35.2 مليون جنيه بنهاية يوينو من نفس العام، وفقاً لنتائج أعمال الربع الثالث من 2023 بالبنك.

وبلغ حجم أصول الشركة نحو 884.7 مليون جنيه، كما بلغت حجم إيرادات الشركة نحو 565.4 مليون جنيه، فيما سجلت أرباح الشركة حوالى 50.55 مليون جنيه، وتصل نسبة مساهمة البنك بالشركة نحو 40%.

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وارتفع حجم استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة بنحو 21.7 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، لتصل إلى 1.27 مليار جنيه، مقابل 1.25 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من نفس العام.

وبلغ إجمالى حجم الأصول المالية بالبنك 167.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث، منها نحو 85.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 75.6 مليار جنيه بالدولار الأمريكى، وحوالى 6.28 مليار جنيه بعملات أخرى.

وبلغت حجم الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل نحو 34.01 مليار جنيه، منها 26.08 مليار جنيه بالجنيه المصرى، و6.7 مليار جنيه مقومة بالدولار الأمريكى، و1.07 مليار جنيه باليورو، ونحو 143.6 مليون جنيه بعملات أخرى.

وارتفع صافى أرباح البنك بنسبة 51.4% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 على أساس سنوى، مُسجلة نحو 3.47 مليار جنيه مقارنة بـ2.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

ونما صافى الدخل من العائد إلى 4.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وزاد إجمالى حجم أعمال البنك 0.9% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، ليصل إلى 174.03 مليار جنيه مقارنة بـ172.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

ارتفع عدد حسابات العملاء ببنك فيصل الإسلامى بنسبة 1.9% بنهاية سبتمبر الماضى على أساس سنوى، إذ بلغ عدد الحسابات نحو 1.99 مليون حساب مقارنة بـ1.95 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2022.

وارتفع عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا بنحو 21% بنهاية سبتمبر الماضى على أساس سنوى، لتصل إلى 371 ألف بطاقة مقارنة بـ306 آلاف بطاقة.