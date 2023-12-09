الدولار يتراجع إلى 49 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق الموازية
، إلى نحو 49 جنيهًا اليوم الأربعاء، مقارنة مع 49.3 جنيه فى تعاملات أمس، فى ظل تراجع الطلب نسبيًا خلال الأيام القليلة الماضية.
وانخفضت أسعار العملات الأجنبية، ووصل سعر اليورو إلى 52.9 جنيهًا مقارنة مع 53.5 جنيه، وتراجع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 61.8 جنيهًا مقارنة مع 62.2 جنيه.
موضوعات متعلقة
71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه “CIB” يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية
وبالنسبة للعملات العربية، انخفض سعر الريال السعودى إلى 12.66 جنيه مقارنة مع 12.9 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 13 جنيها مقارنة مع 13.1 جنيه.
ووصل سعر الدينار الكويتى إلى 159.43 جنيهًا مقارنة مع 160.5 جنيه، والريال العمانى إلى 128 جنيهًا مقارنة مع 128.9 جنيه، والدينار البحرينى إلى 130.7 جنيه، مقارنة مع 131.7 جنيه.
وقال الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الماضى، إن الشغل الشاغل للحكومة حاليًا، هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، وإن الحكومة تعمل على إنهاء فوضى سوق صرف العملات أمام الجنيه قريبًا، واصفًا أزمة الدولار فى مصر بـ“العابرة”، وستنتهى قريبا جدا.
MENAFN09122023000202011048ID1107563825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.