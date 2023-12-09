الدولار يتراجع إلى 49 جنيهًا بالسوق الموازية اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 49 جنيهًا اليوم الأربعاء، مقارنة مع 49.3 جنيه فى تعاملات أمس، فى ظل تراجع الطلب نسبيًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وانخفضت أسعار العملات الأجنبية، ووصل سعر اليورو إلى 52.9 جنيهًا مقارنة مع 53.5 جنيه، وتراجع الجنيه الاسترلينى إلى مستوى 61.8 جنيهًا مقارنة مع 62.2 جنيه.

موضوعات71 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال نوفمبر ارتفاع قيمة استثمارات بنك فيصل فى“الأفق للاستثمار” بـ30.7 مليون جنيه “CIB” يدعو المؤسسات المصرفية الإقليمية لمجابهة التغيرات المناخية

وبالنسبة للعملات العربية، انخفض سعر الريال السعودى إلى 12.66 جنيه مقارنة مع 12.9 جنيه، والدرهم الإماراتى إلى 13 جنيها مقارنة مع 13.1 جنيه.

ووصل سعر الدينار الكويتى إلى 159.43 جنيهًا مقارنة مع 160.5 جنيه، والريال العمانى إلى 128 جنيهًا مقارنة مع 128.9 جنيه، والدينار البحرينى إلى 130.7 جنيه، مقارنة مع 131.7 جنيه.

وقال الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الماضى، إن الشغل الشاغل للحكومة حاليًا، هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، وإن الحكومة تعمل على إنهاء فوضى سوق صرف العملات أمام الجنيه قريبًا، واصفًا أزمة الدولار فى مصر بـ“العابرة”، وستنتهى قريبا جدا.