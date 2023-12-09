طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا على مدار 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا على مدار 5 سنوات متتالية نتيجة للجهود المبذولة من كافة العاملين بالقطاع.

وأضاف أن قطاع الاتصالات لم يعد قطاعا خدميا يقتصر عمله فقط على تنفيذ البنية التحتية الرقمية، وتطبيق حلول رقمية لزيادة كفاءة المؤسسات، لكنه امتد نشاطه ليصبح فى قلب استراتيجية الدولة كقطاع قادر على الإنتاج والتصدير، موضحا أن حجم الصادرات الرقمية لمصر ارتفع ليصل إلى 4.9 مليار دولار.

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وأشار إلى أنه فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ يتم العمل من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” على مضاعفة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وزيادة أعداد المهنيين المستقلين والمتخصصين العاملين بصناعة التعهيد؛ حيث يستهدف الوصول إلى 550 ألف متخصص، وتقديم خدمات بقيمة تصديرية تصل إلى 9 مليارات دولار فى 2026.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات بملتقى مبادرة“وظيفة – تك” التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمزيد من الكوادر المدربة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد طلعت، أن حصول مصر على المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد صعودا من المركز 11 وفقا لتقرير“مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023” الصادر عن شركة رايَن للاستشارات الاستراتيجية، هو ثمرة عمل دؤوب ومتوصل على مدار السنوات الماضية من أجل تعزيز تنافسية مصر فى صناعة التعهيد، ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية.

وأشار إلى أن تقدم ترتيب مصر 8 مراكز فى المؤشر خلال عام واحد يعكس النمو الذى تشهده صناعة التعهيد في ضوء إقبال العديد من الشركات العالمية العاملة فى هذه الصناعة الواعدة على الاستثمار بمصر؛ مضيفا أنه خلال عام تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة لإقامة مراكز لها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها بالخارج انطلاقا من مصر.