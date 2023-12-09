طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا على مدار 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا على مدار 5 سنوات متتالية نتيجة للجهود المبذولة من كافة العاملين بالقطاع.
وأضاف أن قطاع الاتصالات لم يعد قطاعا خدميا يقتصر عمله فقط على تنفيذ البنية التحتية الرقمية، وتطبيق حلول رقمية لزيادة كفاءة المؤسسات، لكنه امتد نشاطه ليصبح فى قلب استراتيجية الدولة كقطاع قادر على الإنتاج والتصدير، موضحا أن حجم الصادرات الرقمية لمصر ارتفع ليصل إلى 4.9 مليار دولار.
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وأشار إلى أنه فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ يتم العمل من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” على مضاعفة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وزيادة أعداد المهنيين المستقلين والمتخصصين العاملين بصناعة التعهيد؛ حيث يستهدف الوصول إلى 550 ألف متخصص، وتقديم خدمات بقيمة تصديرية تصل إلى 9 مليارات دولار فى 2026.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات بملتقى مبادرة“وظيفة – تك” التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمزيد من الكوادر المدربة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد طلعت، أن حصول مصر على المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد صعودا من المركز 11 وفقا لتقرير“مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023” الصادر عن شركة رايَن للاستشارات الاستراتيجية، هو ثمرة عمل دؤوب ومتوصل على مدار السنوات الماضية من أجل تعزيز تنافسية مصر فى صناعة التعهيد، ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية.
وأشار إلى أن تقدم ترتيب مصر 8 مراكز فى المؤشر خلال عام واحد يعكس النمو الذى تشهده صناعة التعهيد في ضوء إقبال العديد من الشركات العالمية العاملة فى هذه الصناعة الواعدة على الاستثمار بمصر؛ مضيفا أنه خلال عام تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة لإقامة مراكز لها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها بالخارج انطلاقا من مصر.
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