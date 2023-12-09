جيديا تستهدف الوصول لـ150 ألف نقطة بيع فى مصر خلال 2024

قال أحمد نادر، الرئيس التنفيذى لمجموعة“جيديا” لحلول خدمات الدفع المالية فى مصر، إن“جيديا” متواجدة منذ عامين ونصف فى السوق المصرى.

وتابع نادر:“لدينا 70 ألف نقطة بيع حاليًا ونستهدف الوصول إلى 150 ألف نقطة بيع بحلول 2024، وحجم أعمال الشركة بلغ 5 ملايين عملية شهرياً بإجمالى متحصلات شهرية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه”.

موضوعات“ميتا” تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر “إيزون إكسبرينس” تستهدف 30 مليون دولار مبيعات خارجية بـ3 سنوات “الصحة” تبحث التعاون مع“هواوى” بمجال التحول الرقمى

وأضاف أن الشركة تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل فى مركز خدمات الدعم العملياتى للمجموعة فى مصر والذى يضم أكثر من 1200 من ذوى الخبرات فى المجالات التكنولوجية، والذى يساهم فى بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة فى مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين الإناث وإكسابهن الخبرات الكافية لكى يصبحن قائدات فى سوق العمل بالمستقبل، إذ تمثل نسبة الإناث العاملات بالشركة حوالى 67% وأيضا تحرص شركة“جيديا” بالتعاون مع الدولة على تمكين وتطوير الشباب من ذوى الهمم.







وتعد شركة“جيديا” إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية حيث تم تأسيسها فى السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير مما جذب مستثمر من دولة الإمارات لضخ قرابة 270 مليون دولار فى عام 2018.

وقال نادر:“حققت الشركة العديد من النجاحات فى الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها منذ أن دخلت السوق المصرى أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات فى العام الماضى، وتخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالى فى الفترة المقبلة”.