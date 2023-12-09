جيديا تستهدف الوصول لـ150 ألف نقطة بيع فى مصر خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) نادر: إجمالى استثمارات الشركة تجاوز 40 مليون دولار
قال أحمد نادر، الرئيس التنفيذى لمجموعة“جيديا” لحلول خدمات الدفع المالية فى مصر، إن“جيديا” متواجدة منذ عامين ونصف فى السوق المصرى.
وتابع نادر:“لدينا 70 ألف نقطة بيع حاليًا ونستهدف الوصول إلى 150 ألف نقطة بيع بحلول 2024، وحجم أعمال الشركة بلغ 5 ملايين عملية شهرياً بإجمالى متحصلات شهرية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه”.
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وأضاف أن الشركة تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل فى مركز خدمات الدعم العملياتى للمجموعة فى مصر والذى يضم أكثر من 1200 من ذوى الخبرات فى المجالات التكنولوجية، والذى يساهم فى بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة فى مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين الإناث وإكسابهن الخبرات الكافية لكى يصبحن قائدات فى سوق العمل بالمستقبل، إذ تمثل نسبة الإناث العاملات بالشركة حوالى 67% وأيضا تحرص شركة“جيديا” بالتعاون مع الدولة على تمكين وتطوير الشباب من ذوى الهمم.
وتعد شركة“جيديا” إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية حيث تم تأسيسها فى السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير مما جذب مستثمر من دولة الإمارات لضخ قرابة 270 مليون دولار فى عام 2018.
وقال نادر:“حققت الشركة العديد من النجاحات فى الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها منذ أن دخلت السوق المصرى أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات فى العام الماضى، وتخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالى فى الفترة المقبلة”.
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