((فورى)) لـ((البورصة)): نجرى مناقشات مع شركات عالمية لتطوير سياسات المخاطر والأمن السيبرانى

MENAFN - Al-Borsa News) تجرى شركة“فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات” مناقشات مع مجموعة من الشركات الاستشارية العالمية، لمراجعة سياسات المجموعة الخاصة بالحوكمة وتقييم المخاطر، وتقديم المشورة بشأن تطويرها.

وأكدت الشركة فى رد عبر البريد الإلكترونى على“البورصة” أنها لا تضع سقفًا لاستثمارات البنية التحتية لأنظمة الأمن السيبرانى.

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يأتى ذلك بعد إعلان الشركة أمس نتيجة التحقيقات حول اختراق أنظمتها الداخلية والتى أشارت فيها إلى أن العملية لم تؤثر على عمليات الشركة.

وتعرضت الشركة لفيروس الفدية (LockBit)، والذى منح مهلة للشركة حتى يوم 28 نوفمبر الجارى لدفع الفدية بدلاً من تسريب بيانات العملاء، وفقًا لموقع hackmanac.

وأضافت الشركة فى ردودها الرسمية على البريد الإلكترونى، أنه بخصوص المهلة المزعومة، فإنه بغض النظر عن التاريخ المذكر ستواصل منصة ((Group-IB)) توفير الرقابة اللازمة لأنظمة ((فورى)) فى المستقبل المنظور والتحقق من الحاجة إلى أى إجراءات أمنية إضافية إذا لزم الأمر.

وتابعت الشركة، أنها قامت بإخطار الجهات الرقابية المصرية للتعاون معها على استعادة البيانات التى تم الادعاء بالحصول عليها من منظومة فورى، وعلى صعيد المستخدمين، موضحة أن فريق العمل بالشركة نشر أحدث برامج المراقبة والاستجابة، الخاصة بشركة Group-IB، على جميع أنظمة الشركة سواء المستخدمة بالفعل فى تقديم خدمات فورى أو حتى الأنظمة الاختبارية وبهذا يغطى نظام الشركة نسبة 100% من أنظمة شركة فورى.

وأضافت أن تقرير شركة Group IB أثبت احتواء الأنظمة المتضررة من الاختراق من قبل شركة فورى وقد قامت شركة Group-IB بالتأكد من خلو جميع أنظمة فورى الفعلية والاختبارية فى تاريخ التقرير من أى مؤشرات أو بقايا لعملية الاختراق الخاصة بـ LockBit.

وأعلنت شركة فورى الأحد فى بيان لها، انتهاء عملية التحقيق الشاملة وفحص البنية التحتية لأنظمة الأمن السيبرانى للشركة، وأظهر التقرير النهائى تعرض جزء منفصل من بيئة اختبار التطبيقات والبرامج للشركة، والمستخدمة فى اختبار التطبيقات قبل اتاحتها على بيئة التشغيل الحية، هو الذى تعرض لهجوم فى وقت سابق.

وأسفر هذا الهجوم عن تشفير بعض الملفات وتسريب البيانات، ولكن نوهت“فورى” على عدم تأثير هذه البيانات على سلامة وأمن المعاملات المالية بمنصتها، غير أنها قد تحتوى على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهاتف المحمول.

وقال أشرف صبرى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ((فوري))، إن التحقيق الذى قامت به الشركة يطمئن العملاء بأن جميع معاملاتهم المالية لم تتعرض لأية اختراق على بيئة التشغيل الحى للشركة، وكما تؤكد الشركة أنها تدرك الأهمية القصوى للأمن السيبرانى وأنها تتعامل مع الأمر بالجدية اللازمة، وتتعاون مع العديد من المؤسسات العالمية لتحقيق ذلك وستظل تستثمر فى هذا المجال واستخدام أحدث التقنيات والخبرات للتأكد من أمن معلوماتها.

واستعانت ((فوري)) بشركة ((Group-IB))، المتخصصة فى مجال تطوير تقنيات الأمن السيبرانى والكشف عن الهجمات الإلكترونية وصدها والحماية من حدوثها، من أجل فحص أنظمتها والتحقيق فى هذه الواقعة، بعد قيام برامج الفدية (LockBit) بادعاء بأن البيانات المنشورة على موقعها فى يوم 8 نوفمبر حصلت عليها بعد اختراق البنية التحتية التكنولوجية لشركة ((فوري)).