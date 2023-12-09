رواد النيل تتعاون مع 19 بنكًا لدعم الشركات الناشئة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، إن المبادرة تقدم العديد من الخدمات والبرامج لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أكثر من 19 بنكا، فضلا عن جهات حكومية وغير حكومية تتعاون مع المبادرة في هذا المجال.

وأضافت لبيب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مبادرة رواد النيل التي تم اطلاقها في 2019، توفر الدعم الفني والتقني والإستشارات وتساعد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على وضع خطط تسويقية تناسب أنشطتهم، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية التكنولوجيا المالية في تدعيم أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي في العالم.

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وأشارت إلى أن المبادرة تحرص في برامجها التي تقدمها لرواد الأعمال والشركات على تقديم كافة أنواع التوعية والتثقيف بكل القواعد والقوانين الخاصة بالتكنولوجيا المالية، مؤكدة على أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المشاركة في رواد النيل لدعم و انطلاق و توسع الشركات الناشئة وزيادة إعتمادها واستفادتها من حلول التكنولوجيا المالية.

وأوضحت أن مبادرة رواد النيل تتعاون مع 18 بنكا في برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال المتواجدة في نحو 23 محافظة، وتقدم العديد من الخدمات للشباب ورواد الأعمال بداية من مرحلة الفكرة مرورا بالمساعدة في الحصول على التراخيص وإعداد دراسات الجدوى والملف الإئتماني للحصول على التمويلات والتشبيك مع السوق وغيرها من الخدمات، كما تتعاون مع 9 بنوك في برامج حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز التميز وبيت التصميم والإسطمبات.

وحول الدور الذي يقوم بها قسم الابتكار بجامعة النيل الأهلية، أكدت الدكتورة هبه لبيب، أن الجامعة تتبنى الأبحاث العلمية للشباب وربطها بسوق العمل وريادة الأعمال، موضحة أن نشاط الجامعة يغطي كافة أنحاء الجمهورية سواء في التعليم أو الفكر أو المبادرات، مضيفة بأن الجامعة تقدم دورات تدريبية لدعم المبتكرين ونشر الفكر الإبداعي لخدمة المجتمع وإيجاد حلول للتحديات سواء بحث علمي أو فكرة ريادية لإنشاء مشاريع معينة، كما تقدم الجامعة برامج لتعليم وتدريب للعاملين بالقطاع المصرفي على التفاعل السريع مع بيئة العمل وتطوير طرق التواصل.

وكشفت أن تطوير الابتكار بمجال التكنولوجيا المالية عنصر يحتاج لكثير من الأدوات البحثية فضلا عن كثير من العلوم المعتمدة على المنهجية في البحث، موضحة أن الجامعة تشكل مجموعات تعليمية لتخصصات متنوعة للفكر الريادي الإبداعي سواء الشباب أو الخبرات الكبيرة، وكذلك المعارف التقنية والدمج بينهم البعض لتحقيق الانسجام المعرفي.

وشددت على أن أهمية التكنولوجيا المالية ليس فقط للدراسة الاكاديمية لكن لرواد الأعمال و العاملين بالفعل حيث يشمل معرفة علوم كثيرة معا في آن واحد من علوم الحاسب وعلم البيانات والتحليلات مع دراسة علم إدارة الأعمال والماليات ومعرفة مجالات التسويق.

وأشادت لبيب، بجهود البنك المركزي في دعم التكنولوجيا المالية، مشيرة إلى أهمية مسابقة فينيولوجى Finyology التي أطلقها البنك للشركات الناشئة في اطار إيجاد حلول و نظم داعم للمدفوعات الرقمية او عمليات القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مبادرة رواد النيل وهي إحدى مبادرات البنك المركزي أيضا للربط بالسوق و الصناعة و قواعد المستخدمين.

وحول التحديات التي يواجهها رواد الأعمال، قالت إن هناك تنافس شديد من قبل البلدان المحيطة حيث يلجأ الشباب الى التسهيلات والاستثمارات الأكبر ما يؤثر على إنتاج التكنولوجيا واللجوء الى استيرادها مرة أخرى ولذلك حرصت جامعة النيل على تكوين فرق وايجاد مواهب كثيرة وتقديم الدعم الكامل الكامل، لكن هذا لكن يكفي وحده حيث يجب أن نكثف من هذا الدعم ونعمل على تسريع حصول رواد الأعمال على الاستثمار.

ونوهت بأنه على الرغم من وجود تلك التحديات التي تعوق الشباب، لكن الشباب المصري يمتلكون قدرات كبيرة على الابداع وعلى دمج مختلف الحلول لان المستقبل و الاستدامة في مختلف المجالات التجارية و التكنولوجية و الزراعية تقوم علي الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.