إى فاينانس تتعاون مع IBM لإنشاء منصة مصرفية بالذكاء الاصطناعى

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة IBM مصر بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء منصة مصرفية رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعى للبنوك والمؤسسات المالية بالتوافق مع تعليمات وسياسات البنك المركزى المصرى.

وتهدف المنصة إلى توفير وإتاحة أنظمة وخدمات رقمية للبنوك والمؤسسات المالية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم فى إدارة أعمالهم والوصول لعدد أكبر من العملاء وتقديم تجربة استخدام متميزة للعملاء، وذلك بالإضافة الى خفض تكاليف التشغيل والمساهمة فى تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل التأثير البيئى من خلال إتاحة الخدمات إلكترونياً.

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ووفقاً لبروتوكول التعاون، من المقرر أن يوفر التحالف تكنولوجيا متقدمة للقطاع المصرفى واستعمال قدرات منصة IBM Watsonx للبيانات والذكاء الاصطناعى، بالإضافة الى خدمات IBM الاستشارية لتصميم وتطوير والخدمات والأنظمة المختلفة التى يمكن الوصول إليها عبر هذه المنصة.

كما سيتولى التحالف أعمال تطوير البنية التحتية وإنشاء البرمجيات الأساسية وأنظمة سير أعمال مميكنة، بالإضافة إلى نطام الأمن السيبرانى لتأمين البيانات.

وسيقوم التحالف بإدارة المنصة وإتاحتها للبنوك والمؤسسات المالية لتطوير الحلول الرقمية للعملاء وتسريع وتيرة الخدمات المصرفية الرقمية فى مصر ولا سيما البنوك الرقمية.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية:“نهدف إلى تقديم أفضل التقنيات الرقمية لعملائنا بما فى ذلك خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى فى مصر، وكجزء من هذه المبادرة نعمل فى إى فاينانس على خطط طرح التقنيات الرقمية للبنوك اعتماداً على قدرات مجموعة شركات إى فاينانس فى استدامة تشغيل المنظومات القومية وخبراتها فى الخدمات المالية والمصرفية، لذلك، حرصنا على التعاون مع IBM لتصميم وتنفيذ منصة رقمية مصرفية للبنوك معززة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ونرى أن المنصة المصرفية الرقمية ستحقق استراتيجية البنك المركزى المصرى للشمول المالى ورؤية مصر 2030”.

وقالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر:“سعداء بهذا التعاون مع إى فاينانس لما ستسهم عنه تلك المبادرة من دراسة وابتكار أفضل تصميم لمنصة رقمية مصرفية تعتمد بشكل كبير على أفضل حلول IBM الرقمية المدمجة بقدرات الذكاء الاصطناعى مما يسهم فى طرح رؤية مشتركة وبعض المفاهيم المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية والمتوافقة مع تعليمات وسياسات البنك المركزى المصرى”.

وكانت“إى فاينانس” قد تعاونت مع“IBM” العام الماضى للتوسع فى الخدمات السحابية المقدمة من المجموعة، اعتماداً على تكنولوجيا السحابة الهجينة من IBM، ومن خلال هذا التعاون قدمت“إى فاينانس” خدمات IBM Power Servers على نظم الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة داخل مصر والتى تتيح لكافة العملاء استخدام IBM Power Servers لتشغيل المنظومات العملاقة بنظام Infrastructure-as-a-Service (IaaS).