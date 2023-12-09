إى فاينانس تتعاون مع IBM لإنشاء منصة مصرفية بالذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة IBM مصر بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء منصة مصرفية رقمية مدمجة بالذكاء الاصطناعى للبنوك والمؤسسات المالية بالتوافق مع تعليمات وسياسات البنك المركزى المصرى.
وتهدف المنصة إلى توفير وإتاحة أنظمة وخدمات رقمية للبنوك والمؤسسات المالية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم فى إدارة أعمالهم والوصول لعدد أكبر من العملاء وتقديم تجربة استخدام متميزة للعملاء، وذلك بالإضافة الى خفض تكاليف التشغيل والمساهمة فى تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل التأثير البيئى من خلال إتاحة الخدمات إلكترونياً.
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ووفقاً لبروتوكول التعاون، من المقرر أن يوفر التحالف تكنولوجيا متقدمة للقطاع المصرفى واستعمال قدرات منصة IBM Watsonx للبيانات والذكاء الاصطناعى، بالإضافة الى خدمات IBM الاستشارية لتصميم وتطوير والخدمات والأنظمة المختلفة التى يمكن الوصول إليها عبر هذه المنصة.
كما سيتولى التحالف أعمال تطوير البنية التحتية وإنشاء البرمجيات الأساسية وأنظمة سير أعمال مميكنة، بالإضافة إلى نطام الأمن السيبرانى لتأمين البيانات.
وسيقوم التحالف بإدارة المنصة وإتاحتها للبنوك والمؤسسات المالية لتطوير الحلول الرقمية للعملاء وتسريع وتيرة الخدمات المصرفية الرقمية فى مصر ولا سيما البنوك الرقمية.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية:“نهدف إلى تقديم أفضل التقنيات الرقمية لعملائنا بما فى ذلك خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى فى مصر، وكجزء من هذه المبادرة نعمل فى إى فاينانس على خطط طرح التقنيات الرقمية للبنوك اعتماداً على قدرات مجموعة شركات إى فاينانس فى استدامة تشغيل المنظومات القومية وخبراتها فى الخدمات المالية والمصرفية، لذلك، حرصنا على التعاون مع IBM لتصميم وتنفيذ منصة رقمية مصرفية للبنوك معززة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ونرى أن المنصة المصرفية الرقمية ستحقق استراتيجية البنك المركزى المصرى للشمول المالى ورؤية مصر 2030”.
وقالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر:“سعداء بهذا التعاون مع إى فاينانس لما ستسهم عنه تلك المبادرة من دراسة وابتكار أفضل تصميم لمنصة رقمية مصرفية تعتمد بشكل كبير على أفضل حلول IBM الرقمية المدمجة بقدرات الذكاء الاصطناعى مما يسهم فى طرح رؤية مشتركة وبعض المفاهيم المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية والمتوافقة مع تعليمات وسياسات البنك المركزى المصرى”.
وكانت“إى فاينانس” قد تعاونت مع“IBM” العام الماضى للتوسع فى الخدمات السحابية المقدمة من المجموعة، اعتماداً على تكنولوجيا السحابة الهجينة من IBM، ومن خلال هذا التعاون قدمت“إى فاينانس” خدمات IBM Power Servers على نظم الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة داخل مصر والتى تتيح لكافة العملاء استخدام IBM Power Servers لتشغيل المنظومات العملاقة بنظام Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
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