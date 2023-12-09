الأسهم الأمريكية تسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2019 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية وسط توقعات بأن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الركود، بعد ورود بيانات قوية من تقريرين اقتصاديين متتاليين. وعلى الجانب الآخر من هذه الأنباء، اضطر تجار السندات إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة في 2024، مما أدى إلى ارتفاع العائدات.

تسود جميع أنحاء السوق الأمريكية وجهة نظر مفادها أن: رغم أن قوة الاقتصاد تجعل العديد من المستثمرين أقل تخوفاً بشأن الهبوط الحاد، إلا أن ذلك يعني أيضاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. فبالنسبة لسندات الخزانة، يعني ذلك تراجع رهانات التيسير الضخمة التي دفعت السوق لتوقع بدء تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية في وقت أقربه شهر مارس. أمّا على صعيد الأسهم، فإن الشركات الأمريكية ستستفيد من قوة نمو الوظائف والاستهلاك.

موضوعاترئاسة“COP28′′ و”الطاقة الدولية” تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة إياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تواجه تحقيق احتكار بريطانياً

قال كريس زاكاريللي من“إندبندنت أدفايزر أليانس” (Independent Advisor Alliance):“كلما اعتقدنا أن الاقتصاد بدأ يتراجع أخيراً، فإنه يعاود إظهار علامات على قوته.. ما زلنا متفائلين حيال السوق لأننا متفائلون بشأن الاقتصاد”.

بيانات اقتصادية قوية

بعد سلسلة من البيانات التي تؤكد التباطؤ على جبهة الوظائف، أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة انتعاشاً غير متوقع. ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألفاً الشهر الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 3.7%، وتجاوز النمو الشهري للأجور التقديرات. من جهة أخرى، أظهر تقرير منفصل أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة انتعشت بشكل حاد في أوائل ديسمبر -متجاوزة جميع التوقعات- بعدما خفضت الأسر توقعاتها للتضخم للعام المقبل بأكبر قدر منذ 22 عاماً.

سجل مؤشر“إس آند بي 500” مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وهو أطول ارتفاع متواصل منذ نوفمبر 2019. انخفض“مؤشر الخوف” (VIX) للأسهم الأميركية إلى مستويات ما قبل الوباء. وقفزت عائدات السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4.72%. تُظهر عقود المقايضة الآن احتمالية حدوث ذلك بنسبة 40%، مقارنة بما يزيد عن 50% قبل صدور التقرير.

كالي كوكس من“إي تورو” (eToro) ترى أن بيانات الوظائف القوية قد تكون بمثابة“فحص لقوة السوق الأميركية” بعد ارتفاع الأسواق بشكل كبير بسبب رهانات خفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن التطلعات بلغت حد المبالغة.

تقهقر رهانات خفض أسعار الفائدة

قال جون ليبر من“تيتان أسيت مانجمنت” (Titan Asset Management):“الاقتصاد الأمريكي يواصل أداءه الجيد”، مضيفاً:“الانخفاض الكبير في عوائد سندات الخزانة الذي شهدناه الشهر الماضي، والذي بدا بالفعل مبالغاً فيه بعض الشيء، يتحول للاتجاه المعاكس مع صعود عوائد السندات.. ومع توقع الأسواق خفض أسعار الفائدة العام المقبل، عاد شعار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى الساحة من جديد”.

أقنعت بيانات التضخم والتوظيف الضعيفة في الشهر الماضي المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة وأشعل الرهانات على أنه يتم التحضير لخفض الفائدة بما لا يقل عن 125 نقطة أساس خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وقلص التجار تلك الرهانات إلى نحو 110 نقاط أساس. قال نيل دوتا من“رينيسانس ماكرو ريسيرش”:“الأشخاص الذين يرجحون حدث الركود، ليسوا على صواب”.

يتأهب المتداولون لأسبوع حافل آخر، يتضمن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي ومبيعات التجزئة، وجدول مضغوط لمزادات سندات الخزانة، والاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.

الاحتياطي الفيدرالي وسيناريو الهبوط السلس

يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى منذ عقدين يوم الأربعاء. عارض رئيس البنك المركزي جيروم باول أكثر من مرة الرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، مشدداً على أن صناع السياسات النقدية سيتحركون بحذر، ولكن سيحتفظون بخيار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

قال رونالد تمبل من“لازارد” إنه في حين أن قوة سوق العمل تعني ضمناً تخفيضات أقل في أسعار الفائدة، يجب على المستثمرين أن يشيدوا بتقرير الوظائف لأنه يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يقدم سيناريو“معتدل” لانخفاض التضخم دون حدوث الركود، وهو أفضل نتيجة للأصول الخطرة.

قال كوينسي كروسبي، من“إل بي إل فاينانشال” (LPL Financial):“تعرض الاحتياطي الفيدرالي لوضع حرج بسبب البيانات الأقوى من المتوقع.. طالما استمر التضخم في الانخفاض، فمن المرجح أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار. ولكن إذا كان تقرير اليوم نذيراً لاستمرار الإنفاق الاستهلاكي، فقد يضطر البنك المركزي إلى إصدار رسالة أكثر تشدداً، والتأكيد على أنه ما زال غير قادر على إعلان النصر في حملته لقمع التضخم”.

قال وزير الخزانة السابق لورانس سامرز إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يؤجل التحول نحو خفض أسعار الفائدة حتى يتوافر دليل حاسم يظهر عودة التضخم تحت السيطرة أو أن الاقتصاد يدخل في حالة ركود. وأضاف أنه في حين أن الهبوط السلس، حيث تصبح الأسعار تحت السيطرة دون حدوث ركود، يبدو“مرجحاً بشكل أكبر”، إلا أنها ليست نتيجة يمكن الثقة بها في هذه المرحلة.

بريان روز من“يو بي إس” يرى أنه بالنظر إلى أن السوق تضع بالفعل في الحسبان الكثير من تخفيضات أسعار الفائدة في 2024، فمن المحتمل أن يتجنب الاحتياطي الفيدرالي أن يبدو“مفرطاً في الحذر”.

من المرجح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سياساته النقدية مقيدة حتى منتصف 2024، وعند هذه النقطة يجب أن يتراجع التضخم بما يكفي لتبرير دورة تيسير نقدي متواضعة، وفق رونالد تيمبل من“لازارد”. وأشار إلى أنه“بينما تعني قوة سوق العمل تخفيضات أقل في أسعار الفائدة، يجب على المستثمرين أن يشيدوا بالتقرير لأنه يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يقدم سيناريو“معتدل” لانخفاض التضخم دون الركود، وهو أفضل نتيجة للأصول الخطرة”.

مؤشر الخوف

المؤشر الرئيسي للقلق في سوق الأسهم سيرتفع في 2024 بعد أن انخفض هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ ما قبل تفشي الوباء، ويعتمد حجم الصعود على قوة الاقتصاد، وفقاً لاستراتيجيي“جيه بي مورغان”.

“سيُتداول مؤشر التقلب (Cboe) بشكل عام أعلى في 2024 مما كان عليه في 2023، ويعتمد مدى الزيادة على توقيت وشدة الركود النهائي” والتقلبات الأوسع المحتملة التي يمكن أن تحد من بيع التقلبات قصيرة الأجل، حسبما كتب استراتيجيو مشتقات الأسهم في الأميركتين بالبنك، بقيادة برام كابلان، في مذكرة يوم الجمعة.

أسواق الأسهم ستعاني في الربع الأول من 2024، حيث قد يشير ارتفاع السندات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وفق مايكل هارتنت، من“بنك أوف أمريكا كورب”. كتب هارتنت أن رواية“انخفاض العائدات = ارتفاع الأسهم” سوف تتحول إلى“انخفاض العائدات = هبوط الأسهم”.

قال هارتنت إن مؤشرات المعنويات لم تعد داعمة لمواصلة ارتفاع الأصول الخطرة. ارتفعت إشارة“المراهنين على الصعود والمراهنين على الهبوط” الخاصة بـ”بنك أوف أمريكا” إلى 3.8 من 2.7 في الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر، وهي أكبر قفزة أسبوعية لها منذ فبراير 2012. وتعتبر القراءة الأقل من 2 بشكل عام إشارة شراء متعارضة.

وقال“بنك أوف أمريكا” نقلاً عن بيانات“إي بي إف آر غلوبال” إن الصناديق المالية اجتذبت أكبر تدفقات منذ مارس، في حين شهدت الأسهم الأمريكية تدفقات للأسبوع الثامن على التوالي.

قال ديفيد بيلين، كبير مسؤولي الاستثمار في“سيتي غلوبال ويلث” ورئيس الاستثمارات، إن الأسهم جاهزة لتحقيق المزيد من الصعود في 2024 مع تقهقر التضخم، واستمرار قوة الاقتصاد وانتعاش الأرباح، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين المتحفظين، المتشبثين بالنقد.

وأضاف:“لا أعلم ما الذي ينتظره المستثمرون.. الاقتصاد الأمريكي سيظل قوياً، وفي نهاية المطاف، ستنخفض العوائد في سوق المال، فلماذا لا يشتري الناس محافظ 60/40؟”

على صعيد آخر، صعدت أسعار النفط بعدما تلقت دعماً فنياً، بجانب سعي الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي، لكن الأسعار سجلت أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ 2018 وسط مخاوف بشأن تخمة عالمية.

اقتصاد الشرق