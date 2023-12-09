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0.5 % انخفاضا في مؤشر أسعار المستهلكين بالصين خلال نوفمبر - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أنه على أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% أيضا عن شهر أكتوبر الماضي.

موضوعات متعلقة رئاسة“COP28′′ و”الطاقة الدولية” تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة إياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تواجه تحقيق احتكار بريطانياً

وأوضحت أن متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى نوفمبر الماضيين زاد بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.

أ.ش.أ

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