0.5 % انخفاضا في مؤشر أسعار المستهلكين بالصين خلال نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.
وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أنه على أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% أيضا عن شهر أكتوبر الماضي.
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وأوضحت أن متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى نوفمبر الماضيين زاد بنسبة 0.3% على أساس سنوي.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.
أ.ش.أ
MENAFN09122023000202011048ID1107563817
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