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الصين تكشف عن إجراءات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين عن 9 إجراءات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، وذلك في أحدث جهودها لتعزيز الانفتاح المالي.

وقالت“وانج تشون يينج”، نائبة المدير والمتحدثة باسم الهيئة، إن الإجراءات الجديدة، المتعلقة بكل من الحسابات الجارية وحسابات رأس المال، تزيد من تبسيط إدارة النقد الأجنبي وتقصير الإجراءات المتعلقة بالأعمال التجارية عبر الحدود، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

موضوعات متعلقة رئاسة“COP28′′ و”الطاقة الدولية” تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة إياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تواجه تحقيق احتكار بريطانياً

وأشارت وانج إلى أن الإجراءات ستحفز بشكل فعال حيوية السوق وتخدم بشكل أفضل التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي، مضيفة أن الهيئة ستعمل على تحسين سياسات النقد الأجنبي للابتكار التكنولوجي والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة تسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، والمساعدة في استقرار التجارة والاستثمارات الأجنبية.

أ.ش.أ

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