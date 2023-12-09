الصين تكشف عن إجراءات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار عبر الحدود - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين عن 9 إجراءات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، وذلك في أحدث جهودها لتعزيز الانفتاح المالي.
وقالت“وانج تشون يينج”، نائبة المدير والمتحدثة باسم الهيئة، إن الإجراءات الجديدة، المتعلقة بكل من الحسابات الجارية وحسابات رأس المال، تزيد من تبسيط إدارة النقد الأجنبي وتقصير الإجراءات المتعلقة بالأعمال التجارية عبر الحدود، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.
موضوعات متعلقة
رئاسة“COP28′′ و”الطاقة الدولية” تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة إياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تواجه تحقيق احتكار بريطانياً
وأشارت وانج إلى أن الإجراءات ستحفز بشكل فعال حيوية السوق وتخدم بشكل أفضل التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي، مضيفة أن الهيئة ستعمل على تحسين سياسات النقد الأجنبي للابتكار التكنولوجي والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة تسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، والمساعدة في استقرار التجارة والاستثمارات الأجنبية.
أ.ش.أ
MENAFN09122023000202011048ID1107563816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.