الصين: 1.64 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة قيد التشغيل التجاري - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نائب وزير النقل الصيني“وانج قانج”، إن بلاده لديها 1.64 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة قيد التشغيل التجاري، من بينها نحو 540 ألف حافلة و300 ألف سيارة أجرة و800 ألف شاحنة توصيل حضرية.
وأضاف وانج – حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن الصين واصلت زيادة وتحسين مرافق الشحن على طول الطرق السريعة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى أنه حتى الآن قام 6257 مركزا لخدمة الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد ببناء مرافق الشحن، ما يمثل 94% من العدد الإجمالي لمراكز خدمة الطرق السريعة.
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أ.ش.أ
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