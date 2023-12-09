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الصين: 1.64 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة قيد التشغيل التجاري - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال نائب وزير النقل الصيني“وانج قانج”، إن بلاده لديها 1.64 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة قيد التشغيل التجاري، من بينها نحو 540 ألف حافلة و300 ألف سيارة أجرة و800 ألف شاحنة توصيل حضرية.

وأضاف وانج – حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت – أن الصين واصلت زيادة وتحسين مرافق الشحن على طول الطرق السريعة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى أنه حتى الآن قام 6257 مركزا لخدمة الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد ببناء مرافق الشحن، ما يمثل 94% من العدد الإجمالي لمراكز خدمة الطرق السريعة.

موضوعات متعلقة رئاسة“COP28′′ و”الطاقة الدولية” تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة إياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تواجه تحقيق احتكار بريطانياً

أ.ش.أ

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