استثمارات ثروة للتأمين ترتفع إلى نصف مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت القوائم المالية لشركة ثروة للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الشركة إلى نحو 500 مليون جنيه فى العام المالى 2022-2023، بنسبة نمو تتجاوز 54.6% مقارنة بالعام المالى 2021-2022.
ووفقًا للقوائم المالية التى اعتمدتها الجمعية العمومية للشركة، قفز مؤشر حقوق حملة الوثائق بنسبة تقترب من 55.1% فى العام المالى 2022-2023، مقارنة بالعام المالى السابق عليه، ليصل إلى 313.6 مليون جنيه.
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وكشفت نتائج الأعمال عن ارتفاع حقوق المساهمين لتزيد عن 143.5 مليون جنيه فى 2022-2023، بارتفاع نسبته 17.81% مقارنة بالعام المالى 2021-2022.
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن الشركة استطاعت تعظيم عوائدها من محفظة الاستثمارات بسبب الإدارة الرشيدة فى هذا الملف والتى تسعى إلى انتقاء قنوات الاستثمار التى تدر عائدًا مرتفعًا بما يضمن تعزيز الأرباح الكلية، ويمثل ضمانة لعملاء الشركة فى وفرة الأموال المستثمرة بما ينعكس على كفاءة الخدمة المقدمة.
وأوضح أن نمو حقوق حملة الوثائق يعكس حرص الشركة على دعم ملائتها المالية والتحوط ضد أية مخاطر لضمان حقوق العملاء.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات كونتكت المالية القابضة، إن تعاظم نمو النتائج المالية والفنية فى“ثروة للتأمين” يعكس أمرين، الأول قدرة الشركة على إثبات تواجدها فى السوق كلاعب مؤثر رغم حداثة نشأتها، بالإضافة إلى نجاحها فى تغيير فكر وثقافة العميل والمستثمر عن نشاط التأمين، سواء عبر الخدمة التى تقدمها أو من خلال العوائد المحققة سواء العائد الفنى أو ربح الاكتتاب، أو العائد الكلى والمعروف بفائض النشاط التأمينى.
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