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استثمارات ثروة للتأمين ترتفع إلى نصف مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت القوائم المالية لشركة ثروة للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الشركة إلى نحو 500 مليون جنيه فى العام المالى 2022-2023، بنسبة نمو تتجاوز 54.6% مقارنة بالعام المالى 2021-2022.

ووفقًا للقوائم المالية التى اعتمدتها الجمعية العمومية للشركة، قفز مؤشر حقوق حملة الوثائق بنسبة تقترب من 55.1% فى العام المالى 2022-2023، مقارنة بالعام المالى السابق عليه، ليصل إلى 313.6 مليون جنيه.

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وكشفت نتائج الأعمال عن ارتفاع حقوق المساهمين لتزيد عن 143.5 مليون جنيه فى 2022-2023، بارتفاع نسبته 17.81% مقارنة بالعام المالى 2021-2022.

وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن الشركة استطاعت تعظيم عوائدها من محفظة الاستثمارات بسبب الإدارة الرشيدة فى هذا الملف والتى تسعى إلى انتقاء قنوات الاستثمار التى تدر عائدًا مرتفعًا بما يضمن تعزيز الأرباح الكلية، ويمثل ضمانة لعملاء الشركة فى وفرة الأموال المستثمرة بما ينعكس على كفاءة الخدمة المقدمة.

وأوضح أن نمو حقوق حملة الوثائق يعكس حرص الشركة على دعم ملائتها المالية والتحوط ضد أية مخاطر لضمان حقوق العملاء.

وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات كونتكت المالية القابضة، إن تعاظم نمو النتائج المالية والفنية فى“ثروة للتأمين” يعكس أمرين، الأول قدرة الشركة على إثبات تواجدها فى السوق كلاعب مؤثر رغم حداثة نشأتها، بالإضافة إلى نجاحها فى تغيير فكر وثقافة العميل والمستثمر عن نشاط التأمين، سواء عبر الخدمة التى تقدمها أو من خلال العوائد المحققة سواء العائد الفنى أو ربح الاكتتاب، أو العائد الكلى والمعروف بفائض النشاط التأمينى.

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