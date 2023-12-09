الجدول الزمنى لتسليم وحدات سكن مصر فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة“منطقة غرب الجامعات – المنطقة الأولى”، لمسلسل رقم“1 – 2′′ المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 17-12-2023، وحتى يوم الأحد 31-12-2023، فى مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 31/12/2023.

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وأشار” الغيطى” إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر“2 شارع عباس العقاد”، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.