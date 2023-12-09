Saturday, 09 December 2023 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجدول الزمنى لتسليم وحدات سكن مصر فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة“منطقة غرب الجامعات – المنطقة الأولى”، لمسلسل رقم“1 – 2′′ المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 1 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 17-12-2023، وحتى يوم الأحد 31-12-2023، فى مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 31/12/2023.

موضوعات متعلقة مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع ملاك أراضى شركة“6 أكتوبر الزراعية” وزير الإسكان: تيسيرات للمستثمرين والأفراد للأراضي المُلغى تخصيصها “LMD” و”شنايدر” توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية

وأشار” الغيطى” إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر“2 شارع عباس العقاد”، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

MENAFN09122023000202011048ID1107563813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث