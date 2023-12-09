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3 % انخفاضا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين خلال نوفمبر - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر أسعار المنتجين بالصين، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

موضوعات متعلقة رئاسة“COP28′′ و”الطاقة الدولية” تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة إياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تواجه تحقيق احتكار بريطانياً

وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت سابق، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 0.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.

أ.ش.أ

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