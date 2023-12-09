3 % انخفاضا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين خلال نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض مؤشر أسعار المنتجين بالصين، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت سابق، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 0.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.
أ.ش.أ
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