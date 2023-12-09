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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.04 ليبلغ 78.82 دولار - جريدة البورصة

12/9/2023 7:06:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.04 دولار ليبلغ 78.82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 77.78 دولار في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.79 دولار لتبلغ 75.84 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار لتبلغ 71.23 دولار.

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