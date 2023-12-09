سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.04 ليبلغ 78.82 دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.04 دولار ليبلغ 78.82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 77.78 دولار في تداولات أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.79 دولار لتبلغ 75.84 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار لتبلغ 71.23 دولار.
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أ.ش.أ
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