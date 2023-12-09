شراكة مايكروسوفت وأوبن إيه آي تواجه تحقيق احتكار بريطانياً - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” إمكانية إجراء تحقيق كامل لمكافحة احتكار في المملكة المتحدة بعد 3 أسابيع من تمرد في الشركة المبتكرة لتطبيق“تشات جي بي تي” كشف بصورة صارخة عن علاقات عميقة بين الشركتين.

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق، الجمعة، أنها تجمع معلومات من أصحاب المصلحة لتحديد ما إذا كان التعاون بين الشركتين يشكل تهديداً للمنافسة في المملكة المتحدة، التي تُعد موطناً لمختبر أبحاث“غوغل” بمجال الذكاء الاصطناعي ممثلاً في منصة“ديب مايند” (Deepmind). انخفض سعر سهم“مايكروسوفت” 0.7% في تعاملات ما قبل تداولات السوق الرسمية.

موضوعاترئاسة“COP28′′ و”الطاقة الدولية” تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة إياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.04 ليبلغ 78.82 دولار علاقة وطيدة بين الشركتين

استفادت“مايكروسوفت” بسخاء من استثماراتها المقدرة بـ13 مليار دولار في“أوبن إيه آي”، عن طريق دمج منتجات“أوبن إيه آي” في كل جزء تقريباً من أعمالها الأساسية، أثبتت شركة البرمجيات العملاقة بسرعة هائلة زعامتها بلا منازع لمجال الذكاء الاصطناعي بين كبرى شركات التكنولوجيا. تسابق شركة“غوغل” التابعة للشركة الأم“ألفابت” للحاق بالركب منذ ذلك الوقت.

أظهرت إقالة سام ألتمان -أعيد توظيفه بعد ذلك- من منصب رئيس شركة“أوبن إيه آي” الشهر الماضي عن مدى الارتباط الوثيق بين الشركتين. هبطت أسهم“مايكروسوفت” حينها بعد إطاحة مجلس إدارة“أوبن إيه آي” بألتمان. ساعد الرئيس التنفيذي لـ”مايكروسوفت”، ساتيا ناديلا، شخصياً في التفاوض والدعوة لإعادته لمنصبه بالشركة، والذي عرض في مرحلة من المراحل تعيين“ألتمان” نفسه في“مايكروسوفت”، فضلاً على موظفين آخرين في“أوبن إيه آي” أرادوا الرحيل عنها.

وافق مجلس إدارة“أوبن إيه آي” في نهاية المطاف على عودة ألتمان لوظيفته. عينت الشركة مؤخراً مجلس إدارة مؤقتاً من 3 أفراد، وأًضيفت“مايكروسوفت” باعتبارها مراقباً لا يحق له التصويت على القرارات.

ميزان القوى بين الشركتين

أوضح رئيس“مايكروسوفت” براد سميث في بيان أمس أن الأمر الوحيد الذي تغير هو أن مايكروسوفت سيصبح لديها حالياً مراقب دون حق التصويت بمجلس إدارة أوبن إيه آي. ووصف علاقة شركته مع“أوبن إيه آي” بأنها“مختلفة نهائياً” عن استحواذ“غوغل” الكامل على“ديب مايند” بالمملكة المتحدة. لم تستجب“أوبن إيه آي” في حينه على طلب للتعليق على الموضوع.

صرح سميث مؤخراً خلال الشهر الماضي بأنه لا يرى مستقبلاً يمكن أن تسيطر فيه مايكروسوفت“على أوبن إيه آي”.

ذكرت هيئة المنافسة والأسواق أنها ستنظر ما إذا كان ميزان القوى بين الشركتين قد تغير بصفة أساسية لمنح أحد الطرفين سيطرة أو نفوذاً أكثر على الآخر. عند طلب التعليق منه على تحرك هيئة المنافسة والأسواق، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن الجهة التنظيمية كانت“تراقب بطريقة وثيقة موقف التحكم في أوبن إيه آي”.

يضع تحرك هيئة المنافسة والأسواق“مايكروسوفت” تحت رقابة شديدة من قبل جهة مكافحة الاحتكار مرة ثانية. خضعت صفقة استحواذها على شركة“أكتيفجين بليزارد” العملاقة المتخصصة بألعاب الفيديو لعملية تدقيق تنظيمية لما يقرب من عامين قبل اعتمادها في المملكة المتحدة منذ أقل من شهرين.

ارتفاع الطلب على الحوسبة السحابية

توجد في صُلب الشراكة بين“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” كميات هائلة من قوة الحاسوب الضرورية للحفاظ على الازدهار عالمياً بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. أدى تشغيل الأنظمة لصالح عمل أدوات على غرار تطبيق“تشات جي بي تي” وتطبيق“بارد” التابع لـ”غوغل” لارتفاع الطلب على خدمات الحوسبة السحابية وقدرة معالجة البيانات. باتت“أوبن إيه آي”، على سبيل المثال، عميلاً أساسياً لأعمال“مايكروسوفت” الحوسبة السحابية.

في المقابل، باتت كافة أكبر شركات تزويد خدمات الحوسبة السحابية الثلاثة حول العالم“مايكروسوفت” و“أمازون.كوم” و”غوغل” مستثمرين نشطين في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي.

ذكر ماكس فون ثون، مدير معهد أوروبا للأسواق المفتوحة، أن هذه الشركات الكبرى استغلت صفقات وعلاقات من هذا النوع لجذب وتحييد المنافسين المحتملين بمجال الذكاء الاصطناعي، مضيفاً“من الضروري أن تتحرك سلطات مكافحة الاحتكار سريعاً للتحقيق بهذه الصفقات، بما يتضمن تفكيكها في حال اقتضى الأمر ذلك”.

اقتصاد الشرق