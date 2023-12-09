إياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الجمعة، زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام خلال عام 2024 بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1,875 مليار لتر، وبالتالي يُمثل 0.53% من احتياجات قطاع الطيران للوقود، و6% من سعة الوقود المتجدد.

يُشتق وقود الطيران المستدام، وهو بديل للكيروسين الأحفوري الذي يقوم بتشغيل توربينات الطائرات النفاثة، من مجموعة متنوعة من المكونات بدءاً من زيوت النفايات والدهون إلى محاصيل السكر وبعض الأشجار والأعشاب.

موضوعاترئاسة“COP28′′ و”الطاقة الدولية” تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تواجه تحقيق احتكار بريطانياً سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.04 ليبلغ 78.82 دولار

وقال“إياتا” في بيان صحفي اليوم إن عام 2023 شهد إنتاج ما يزيد عن 600 مليون لتر من وقود الطيران المستدام، بزيادة بمقدار الضعف عن حجم الإنتاج في عام 2022 عند 300 مليون لتر.

وأشار البيان إلى أن حصة وقود الطيران المستدام بلغت 3% من إجمالي إنتاج الوقود المتجدد، في حين شكلت القطاعات الأخرى 97% من إنتاج أنواع الوقود المتجدد خلال 2023.

وقال ويلي والش، مدير عام (إياتا):“سيقتصر نمو الحصة النسبية لوقود الطيران المستدام من إجمالي إنتاج الوقود المتجدد من 3% خلال العام الجاري إلى 6% في 2024، وما تزال هذه النسبة غير كافية، ما يحد من إمدادات وقود الطيران المستدام ويُبقي الأسعار مرتفعة”.

واستطرد:“يحتاج قطاع الطيران من 25 إلى 30% من الطاقة الإنتاجية للوقود المتجدد لوقود الطيران المستدام. وبناءً على هذه المعطيات، من المتوقع أن يحقق قطاع الطيران الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050“.

وساهم وقود الطيران المستدام بـ756 مليون دولار أميركي من إجمالي مبيعات الوقود العالمية القياسية في عام 2023، وفق البيان.

تحدي زيادة العرض

تعهدت ما لا يقل عن 43 شركة طيران بالفعل باستخدام ما يصل إلى 16.25 مليار لتر من وقود الطيران المستدام في عام 2030، مع الإعلان عن المزيد من الاتفاقيات بهذا الصدد تباعاً، حسب البيان. ويتمثل التحدي في زيادة العرض بما ينسجم مع مستويات الطلب، حيث تشير التوقعات إلى أن إنتاج وقود الطيران المستدام سيتجاوز حاجز الـ78 مليار لتر في عام 2029.

وجاء في البيان:“يجب على الحكومات أن تضع إطار سياسة عامة بهدف تشجيع منتجي الوقود المتجدد على تخصيص 25-30% من إنتاجهم لوقود الطيران المستدام”.

ويحظى وقود الطيران المستدام بدعم كبير من جانب المسافرين، إذ أجمع 86% منهم على ضرورة توفير الحكومات للحوافز الإنتاجية لشركات الطيران حتى تحصل على وقود الطيران المستدام، وفق مسح أجراه” إياتا”مؤخراً. كما أعرب 86% من المشاركين في المسح بأنه يتوجب على شركات النفط منح الأولوية لتزويد شركات الطيران بوقود الطيران المستدام.

وفي ظل تواصل فعاليات مؤتمر“كوب 28” المنعقد في دبي، تتجه الأنظار إلى الرحلات الجوية، إذ تتحمل صناعة الطيران العالمية المسؤولية عن نحو 2.5% من انبعاثات الكربون.

ويعول المدافعون عن حماية البيئة على قدرة قطاع الطيران على التحول إلى وقود الطيران المستدام، وهو وقود حيوي مصنوع من مواد نباتية أو حيوانية، بخلاف الوقود الأحفوري.

وأظهرت أبحاث أن الوقود المستدام يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85-95%، حيث يتم تصنيعه من الكتلة الحيوية بما في ذلك الطحالب ومخلفات المحاصيل الزراعية ونفايات الحيوانات ومخلفات الغابات.

أرقام