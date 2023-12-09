رئاسة COP28 والطاقة الدولية تؤكدان ضرورة الانتقال العادل في قطاع الطاقة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر“COP28” الدكتور سلطان أحمد الجابر، ضرورة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية، ودعم إصدار قرار يلبي أعلى الطموحات بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال“COP28”.

جاء ذلك عقب اختتام رئاسة“COP28” ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أوضح الجابر أن الجلسات أسهمت في الوصول إلى توافق في الآراء حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب التوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها، ولابد من العمل الجماعي لتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية تحقق أعلى الطموحات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

موضوعاتإياتا يتوقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام 3 أضعاف في 2024 شراكة“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تواجه تحقيق احتكار بريطانياً سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.04 ليبلغ 78.82 دولار

واختتمت الجلسات الحوارية بتوافق واضح في الآراء حول عدد من العناصر الأساسية لتحقيق انتقال منظم في قطاع الطاقة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية، ودعم إصدار قرار يلبي أعلى الطموحات بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس خلال COP28.

وأشاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول، بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو الوكالة للتوافق عليها في“COP28′′، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول الموعد نفسه، والتزام قطاع النفط والغاز بتنسيق استراتيجياته وتوجيه محافظه الاستثمارية نحو الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بما يشمل التركيز على الحد من انبعاثات غاز الميثان بنسبة 75% بحلول 2030، وتفعيل آليات تمويل الطاقة النظيفة في الدول النامية على نطاق واسع، مشيرا إلى حاجة العالم إلى تحويل دعم الأهداف إلى أفعال ملموسة.

واتفق المشاركون على أهمية دور كل دولة ومنظمة، وأهمية دعم الدول المتقدمة للدول النامية سواء بالتمويل أو بنقل التكنولوجيا، وكذلك ضرورة استفادة الدول من الفرصة لتطوير خططها الخاصة بالانتقال في قطاع الطاقة وتسريعها.

أ.ش.أ